Uomini e Donne, il cavaliere Maurizio lascia il programma. La reazione di Gemma

Sembra che l’uscita dal programma di Maurizio Guerci sia da collegare ad una sua possibile relazione esterna, Maria ha capito tutto

Per la dama bianca Gemma Galgani si sta profilando una buona conoscenza con altri due Maurizio dopo la fine della “relazione” con Maurizio Guerci, con il quale c’era anche stata una storia molto fisica, a detta dei due. Per lei, dopo la fine della storia con il mantovano, quindi, si sono aperte le porte per una conoscenza reciproca con altri uomini, anche se lei continua a citarlo in causa in ogni puntata come l’artefice della sua infelicità.

Ci sono importanti novità all’interno del programma di “Uomini e Donne” però visto che nell’ultima puntata trasmessa l’11 febbraio, l’uomo ha annunciato di andare via. “Questa è l’ultima puntata in cui sarà presente Maurizio che deve assentarsi per motivi di lavoro”, spiega Maria al pubblico.

Situazione alquanto strana visto che solo poche puntate prima lui era stato messo al muro da Gemma per una sua possibile relazione fuori dal data show, diverse le segnalazioni giunte in trasmissione che confermerebbero la cosa.

Gemma Galgani, la reazione all’uscita di Maurizio

Anche Gianni sembra confuso, “E’ strano come adesso all’improvviso, sentendosi sotto attacco su più fronti, annunci di lasciare il programma per lavoro”. Effettivamente la sua permanenza sembra molto segnata dalle critiche e dai sospetti che aleggiano sulla sua presunta relazione con un’altra donna che risiede vicino al suo paese.

Altre voci vorrebbero che sia stata proprio la stessa Maria De Filippi ad allontanarlo per non gettare discredito sulla credibilità della trasmissione.

Innegabile lo sguardo di malinconia di Gemma quando ha appreso la notizia dell’abbandono di Maurizio, per lei è ancora aperta la ferita della crisi tra i due che ha portato l’uomo a fare marcia indietro nella loro storia. Lei si consolerà con gli altri pretendenti che per il momento sembrano non mancare.

