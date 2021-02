Valentina Ferragni: disavventura segna il suo San Valentino e onomastico

Valentina Ferragni protagonista di una disavventura. A raccontarlo sui social l’influencer stessa.

Valentina Ferragni ha deciso di passare il weekend degli innamorati in un paesaggio innevato. Sebbene gli impianti sciistici siano chiusi sino al 5 marzo, è tra i tanti che hanno trascorso la giornata di San Valentino dedicandosi a una gita, dove gli spostamenti lo hanno concesso, sulla neve. Nelle storie pubblicate su Instagram una serie di scatti la ritraggono felice nello sfondo montano. La giornata di ieri non era speciale solo per il festeggiamento al fianco del suo innamorato Luca Vezil ma anche per via del suo onomastico.

Tuttavia la spensieratezza della coppia è stata interrotta da un imprevisto. Sul finire della giornata, mentre la coppia era intenta a rincasare, Ferragni e Vezil sono rimasti bloccati nel traffico. Una serie di incolonnamenti hanno fatto si che la loro cenetta romantica saltasse. Alle 11 i due erano ancora a due ore di distanza da Milano. Valentina ha documentato su Instagram la disavventura condividendola con i suoi follower a cui ha comunicato inoltre spaventata la fine della benzina.

LEGGI ANCHE > Valentina Ferragni a spasso per Milano, così bionda che sembra Chiara – FOTO

Valentina Ferragni: dopo 7 ore di auto riesce a torna a casa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

LEGGI ANCHE > Valentina Ferragni, l’outfit fa impazzire i followers: bellissima – FOTO

A mancare sono anche acqua e cibo. “Siamo rimasti in coda per tre ore e ora siamo usciti dalla tangenziale. Non abbiamo più benzina e siamo in una strada di montagna che va sopra i paesini sul lago di Como. Non abbiamo più voglia”, le parole di Valentina.

Dopo la mezzanotte la foto dalla casa della coppia con la didascalia in cui ha commentato come ci siano volute sette ore per rientrare da Bormio. Non manca il ringraziamento ai fan per il sostegno dimostrato dopo la pubblicazione delle storie.

Nonostante il disagio Valentina e Luca sono riusciti a rientrare malgrado il grande ritardo. Nel feed della seguitissima sorella di Chiara, intanto alle prese con la seconda gravidanza, è apparso un carosello di dolci scatti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Una sorta di album di foto ricordo che testimoniano il profondo legame tra l’influencer e il compagno.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL 14 FEBBRAIO 2021 GUARDA IL TG DI YESLIFE.