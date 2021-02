Veronica Maya, l’outfit particolare finito sulla bocca di tutti – FOTO

Veronica Maya, Barbara D’Urso e Tina Cipollari: le tre donne protagoniste dello spazio del Tg Satirico dedicato alla moda.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Striscia la notizia (@striscialanotizia)

Striscia la Notizia è il Tg satirico più seguito della televisione italiana. Tra argomenti di politica e in generale aggiornamenti su quello che accade nella penisola, ogni sera entra nelle case di milioni di italiani. Ma non solo, Striscia la Notizia dedica degli spazi a questioni più leggere, come a rubrica Moda Caustica, che pesca ogni settimana i look più particolari o improbabili. Nell’ultima settimana – precisamente nella puntata di sabato 13 febbraio – sono finiti sul podio Tina Cipollari, Barbara D’Urso e Veronica Maya per delle scelte stilistiche – a detta dei padroni di casa, Ezio Greggio ed Ezio Iacchetti – discutibili.

LEGGI ANCHE->Silvia Toffanin a Verissimo: sensuale come non l’avete mai vista (FOTO)

Striscia la Notizia, il podio nella rubrica Moda Caustica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

LEGGI ANCHE->Elena Santarelli si racconta a Verissimo: la sua forza è la famiglia

Terzo posto per Tina Cipollari, la vamp di Uomini e Donne infatti indossava un abito multicolor a righe. Manica lunga, ogni riga un colore diverso che andava principalmente sulle tonalità del blu, verde e viola. Arricchito da paillettes conferivano una certa giocosità. Finito al terzo posto in quanto accusata la mise di non essere di buon gusto.

Secondo posto per Barbara D’Urso: la regina incontrastata di Canale 5 indossa un “vestitino dai colori pastello, maniche a sbuffo e stivaloni sopra il ginocchio”. A Iacchetti non è piaciuto questo outfit tanto da definirlo duramente “una fetecchia”.

Primo posto per Veronica Maya, la bellissima conduttrice indossa una tuta animalier durante una puntata di Stasera Tutto è possibile, il quiz di Rai Due in onda ogni martedì sera e condotto da Stefano De Martino.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Maya (@veronica_maya_)

“Una tuta maculata, lei è Maya, ma il vestito non è certo la fine del mondo”, conclude Enzo Iacchetti.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL 14 FEBBRAIO 2021 GUARDA IL TG DI YESLIFE.