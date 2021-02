Alba Parietti, l’acconciatura (anti-età) fa tendenza – FOTO

Alba Parietti continua a dettare moda e si regala il taglio anti-age del momento. Con lo zampino dell’hairstylist delle vip Federico “Fashion style ” Lauri

Alba Parietti è sempre sulla cresta dell’onda, specialmente se si tratta di tendenze beauty. A 59 anni la conduttrice incarna bellezza e sex appeal, e con i suoi fan sui social condivide anche gli esperimenti dal parrucchiere. Per farlo, Alba si affida alle mani di uno degli hairstylist più noti del momento: Federico “Fashion style” Lauri. Si regala un “colpo di testa”: una maxi frangia a tendina, in perfetto stile anni ’70.

Una nuova acconciatura che si sposa perfettamente con i lineamenti della Parietti, e che ha anche caratteristiche anti-età. La conformazione della “curtain bangs”, come la chiamano Oltreoceano, permette di camuffare sapientemente le rughette perioculari, le cosiddette “rughe a zampa di gallina“.

Ma c’è un trucco, svelato dai selfie che la conduttrice ha scattato insieme all’hairstylist: nel caso di Alba non si tratta di un taglio, ma di una extension di capelli (veri). Un’ottima soluzione per sperimentare una nuova acconciatura, prima di accorciare i capelli.

Alba Parietti: la frangia (finta) anti-età, tendenza del 2021

Quello scelto da Alba Parietti è uno dei tagli più amati dalle dive e dai loro parrucchieri. Lo afferma anche Fabrizio Palmieri, direttore creativo del gruppo TONI&GUY Italia. “Questa frangia aperta – spiega – dona freschezza al look ed è altamente versatile, sposandosi a capelli corti, medi e lunghi. Elegante e sensuale, bellissima al naturale e senza bisogno di grandi accorgimenti”.

La frangia a tendina ha un’estetica rétro e chic, ispirata alle attrici Brigitte Bardot e Jane Birkin, muse dei trend anni ’70. Si porta aperta sulla fronte e, rispetto alla versione della classica “frangetta”, è a bassa manutenzione, perché più leggera e scalata. Ha inoltre il pregio di addolcire i lineamenti del viso, per un look che valorizza soprattutto gli occhi.

Questo modello di frangia sarà un trend dei tagli di capelli per questo 2021. La sfoggiano fra le altre Monica Bellucci, Charlotte Casiraghi, Belen e Cecilia Rodriguez, ma anche la top model Gigi Hadid e la cantante Selena Gomez. E chissà se quest’anno anche Alba Parietti si convincerà ad accorciare il suo lob per regalarsi (questa volta per davvero) una frangia lunga.

