Alberto Matano, il Gossip inaspettato: “Uno scontro fatale”

Il giornalista, autore e conduttore televisivo Alberto Matano si scontra con il collega Diaco: ecco le dichiarazioni di Pierluigi!

Nel corso di un’intervista rilasciata dal giornalista, conduttore televisivo e radiofonico e autore televisivo Diaco a il Giornale, Pierluigi fa delle affermazioni importanti riguardo la lite e la presunta rissa con il conduttore del programma La Vita in Diretta: “Tutta la narrazione che c’è stata su di me la scorsa estate non corrisponde a verità. Non ho mai ceduto e non voglio cedere al ricatto degli odiatori dei social”.

E ancora: “Non c’è mai stato alcun problema, come ha più puntualizzato Alberto in una intervista“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Lino Banfi e quella confessione piccante con Edwige Fenech: “Lo facevamo…”

Pierluigi Diaco termina l’intervista con un pizzico di ironia e malizia: “E’ singolare però…“

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Maurizio Costanzo e le parole d’addio: “Penso abbia destato molte gelosie”

Ecco la frase finale, con cui Pierluigi Diaco conclude l’intervista: “Resta singolare però che ci sia così tanta attenzione su un programma che va in onda alle due del pomeriggio…”.

Le sue parole profumano di malizia e ironia.

Le dichiarazioni del conduttore sono riferite alle dirette di Io e te, durante le quali sarebbe stato accusato di momenti di nervosismo non solo con gli addetti ai lavori, ma anche con gli ospiti in studio: momenti che, secondo delle voci di corridoio messe in giro da un paparazzo, sarebbero culminati con una presunta rissa con Alberto Matano.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Nonostante le polemiche che tornano a travolgerlo in questo ultimo periodo, Pierluigi Diaco è stato premiato dagli ascolti fatti grazie al suo programma Ti Sento, in onda in seconda serata su Rai 2.