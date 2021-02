Alessia Marcuzzi e il suo ballo pulp: “Fatevi da parte” – FOTO

Alessia Marcuzzi gioca con i suoi fan pubblicando una foto in cui si lascia ritrarre mentre si scatena in un ballo per il quale non ammette rivali

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

Alessia Marcuzzi, bella e ironica come sempre, ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto in cui si lascia andare ad un ballo scatenato in puro stile Pulp Fiction. Nello scatto è ripresa insieme al collega de “Le Iene“ Nicola Savino mentre si trovano nello studio dello storico programma di Italia 1. I due amici sono immortalati mentre si scatenano nel ballo che ha reso immortali Uma Thurman e John Travolta nel film di Quentin Tarantino. A divertire è il fotomontaggio che la Marcuzzi ha creato e la didascalia che accompagna la foto. Vengono infatti mostrati i due protagonisti di Pulp Fiction durante l’iconica scena e il commento allo scatto è un invito alle star di Hollywood di mettersi da parte perché “la pedana è solo nostra“.

LEGGI ANCHE -> Romina Power, immersa nella natura cullata dalle sue riflessioni – FOTO

Alessia Marcuzzi a difesa di Giulia Salemi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

LEGGI ANCHE -> Elena Santarelli, svelata la verità sul marito Bernardo Corradi

Alessia Marcuzzi è stata una delle presentatrici del Grande Fratello per diverse edizioni dopo aver raccolto lo scettro di Barbara D’Urso. Anche per questo probabilmente la showgirl è sempre stata un’attenta spettatrice delle vicende che si sono negli anni susseguite all’interno della casa più spiata d’Italia. In questi giorni ad esempio attraverso i social si è schierata apertamente in difesa della concorrente del GF Vip Giulia Salemi recentemente è finita al televoto insieme a Stefania Orlando. L’influencer infatti ha lamentato di essere stata praticamente isolata da parte degli altri “reclusi” del programma condotto da Signorini.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

La Marcuzzi, con un post pubblicato su Twitter si è chiesta cosa avesse fatto la Salemi per meritarsi un simile comportamento da parte dei suoi compagni. “È una ragazza sempre gentile con tutti e che invece è stata solo pugnalata alle spalle, non capisco qual è la sua colpa“.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL 15 FEBBRAIO 2021 GUARDA IL TG DI YESLIFE