Ambra Lombardo, backstage in outfit sexy: laccio teso e curve pronte ad esplodere – FOTO

La professoressa, Ambra Lombardo entra in azione e inizia a farvi sognare con un’anteprima in backstage da urlo

Tra le bellezze più glamour e sorridenti del momento, che non risentono affatto degli effetti della pandemia, vi è la professoressa, Ambra Lombardo. La sua dolcezza infinita e solarità è molto comune sui social in queste ore e non solo. Oggi ha impressionati tutti, con un’anteprima in “TikiTaka” da urlo.

Già da tempo, Ambra era stata chiamata all’ordine dei giornalisti sportivi, frutto della sua passione per lo sport, in particolare per i motori. Il suo sogno infatti è quello di possedere, un giorno, un Harley Dawidson.

Farebbe di tutto pur di veder realizzato quel momento. Nel frattempo però dimostra di avere grande affinità a coniugare il ruolo scolastico con la tv, nelle vesti di co-conduttrice del programma calcistico del lunedì sera, accanto a Piero Chiambretti.

Ambra Lombardo solo sensualità e sorrisi: i fan gongolano

Quando arriva il momento del lunedì sera e della messa in onda di “Tiki Taka”, tifosi e appassionati di bellezza restano incollati, davanti alla tv ad ammirare tutte le capacità intellettuali di Ambra Lombardo.

Il sogno dei fan non finisce di certo quì, in quanto si dichiarano soddisfatti e sorpresi dallo stile e dall’eleganza che Ambra dimostra di avere, ogni volta che presiede lo studio. Non a caso tutte le telecamere della trasmissione, molto spesso vanno ad inquadrare da capo a piedi, il fascino irresistibile della professoressa “numero uno” della tv.

Lei accenna qualche sorriso istintivo, ma in cuor suo non può che essere contenta, perchè in quel momento traspare anche un‘attività alla moda, altra sua grande passione. In questo clima di positività, Ambra fa sempre incetta di likes su Instagram e sfoggia outfit particolarmente sexy, che lasciano di stucco.

Come in occasione del pre-diretta di ieri a “Tiki Taka”, dove la Lombardo cattura la scena del camerino, con un vestito color “carne” molto aderente, legato in “cima” ad un laccio, tesissimo a tal punto da non riuscire a contenere l’esplosività delle curve.

Insomma la nostra Ambra si è dimostrata davvero “on fire” per tutti voi, che avete trascorso un lunedì sera di “fuoco”, come mai fatto prima