Ana Mena sempre spettacolare sui social network: la cantante ha condiviso una foto magnifica su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANA MENA (@anamenaoficial)

Ana Mena è una cantante spagnola che ha raggiunto la popolarità anche in Italia. La giovane leva, nelle estati scorse, ha fatto ballare milioni di persone con le sue canzoni in collaborazioni di Fred De Palma prima e Rocco Hunt poi. Il brano 2020, ‘A un passo dalla luna’, è stato capace di raggiungere la vetta tra le tendenze di Youtube.

Ana continua a conquistare il cuore dei fan con la sua sconfinata bellezza e la sua sensualità fuori dal comune. La classe 1997 è attivissima sui social network: i suoi contenuti fanno sempre velocemente il giro del web. La nativa di Estepona, poco fa, ha postato una foto magnifica in cui è in tenuta sportiva.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Antonella Fioredilisi in minigonna e tacchi a spillo vertiginosi – FOTO

Anna Mena meravigliosa in tenuta sportiva, gambe di fuori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANA MENA (@anamenaoficial)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Levante senza veli sui social, fisico da urlo: la FOTO infiamma Instagram

Ana Mena, poco fa, ha mandato in tilt il mondo dei social network con una foto mostruosa. La giovane cantante indossa un completo sportivo molto intrigante con gambe scoperte. L’outfit mette in risalto il suo fisico da applausi. Il viso della 23enne è incantevole come sempre mentre le sue labbra sono decisamente irresistibili.

Il post ha già collezionato 25mila cuoricini. “Così bella e sbalorditiva”, “La regina”, “Sei preziosa”, “Quanto sei carina”, si legge tra i commenti (non solo italiani e spagnoli, ma anche in altre lingue). I suoi numeri su Instagram sono fenomenali: il suo account vanta ben 833mila followers.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANA MENA (@anamenaoficial)

La cantante, qualche settimana fa, fece impazzire tutti piazzando il suo incredibile fondoschiena in bella vista.