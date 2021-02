Andrea Delogu e la FOTO che nessuno si aspettava: “L’onore più grande della mia vita”

Andrea Delogu riceve il riconoscimento di “Cavaliere della Repubblica Italiana” direttamente dal Presidente Sergio Mattarella: l’annuncio sui social

La conduttrice televisiva, come è emerso dalle sue pagine social, ha ricevuto un riconoscimento che fa gola a tutti gli appartenenti al settore. “L’onore più grande della mia vita. Nominata Cavaliere della Repubblica Italiana“, ha scritto la speaker radiofonica, apparendo estremamente felice per quanto accaduto. Tra gli ultimi programmi condotti da Andrea Delogu, “Tutti a scuola”, cerimonia di apertura dell’anno scolastico, e “Ricomincio da Raitre”. “Sguaino la spada come Lady Oscar e vado a piangere d’emozione“, ha proseguito la presentatrice, mostrando ai followers la targa dell’onorificenza. Gli utenti si sono complimentati con lei per l’immenso lavoro: “Grazie per quello che fai!“, scrivono sotto al post.

Andrea Delogu, la crisi con Francesco Montanari, rumors insistenti

Si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui Andrea Delogu e Francesco Montanari, sposati dal 2016, sarebbero prossimi al divorzio. La coppia, che ha sempre vissuto il proprio amore lontano dai riflettori, sembra essere arrivata al capolinea. Stando alle indiscrezioni, la crisi tra i due si sarebbe acuita durante lo scorso lockdown.

La motivazione della rottura, tuttavia, rimane ignota ai fan che li seguono. Tempo fa, la stessa Andrea si era lasciata andare ad una confessione molto intima a proposito di suo marito. Nel corso di un’intervista, la speaker radiofonica aveva infatti ammesso di essere stata tradita da Francesco.

Sui social, gli utenti continuano a domandare alla Delogu dei chiarimenti in merito alla vicenda. Tuttavia, da parte della donna, non è arrivata nessuna conferma della rottura. Di fatto, da parecchi mesi, Andrea non posta più foto assieme a suo marito.

