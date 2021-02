Antonella Fiordelisi in minigonna e tacchi a spillo vertiginosi – Foto

Nuovissimo scatto di Antonella Fiordelisi. Stavolta l’ex tentatrice di Temptation Island si mostra in tutta la bellezza con tanto di minigonna e tacchi a spillo vertiginosi e super sexy. Che schianto!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Antonella Fiordelisi🌸 (@antonellafiordelisi)



Antonella Fiordelisi ancora una volta pubblica uno scatto dove si mostra in tutta la sua prorompenza. Sguardo ammiccante che stuzzica i fan, ammirati dinanzi alle sue curve. Look audace, come sempre, per la fidanzata di Francesco Chiofalo che sfoggia una minigonna con tanto di tacco a spillo.

Seduta sulla poltrona negli studi di Tiki Taka, la Fiordelisi mostra orgogliosa il suo décolleté generoso.

Antonella Fiordelisi: il successo dopo Temptation Island e la storia d’amore con Francesco Chiofalo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Antonella Fiordelisi🌸 (@antonellafiordelisi)



Antonella ha raggiunto la notorietà dopo aver partecipato a Temptation Island nel ruolo di tentatrice nel 2017. Ma non solo. È balzata agli onori delle cronache rosa anche per la sua storia d’amore con Francesco Chiofalo. Una storia d’amore molto travagliata che va avanti da diversi mesi.

A rendere le cose più difficili il fatto che i genitori di Antonella sembrano non voler accettare che Chiofalo sia il fidanzato della figlia. L’antipatia dei suoi genitori verso il fidanzato, ha spinto anche Antonella a mettere fine alla storia per un periodo.

Una decisione che Chiofalo, sin da subito, non ha mandato giù. Secondo l’ex di Selvaggia Roma, i genitori della Fiordelisi all’inizio l’avrebbe anche accettato, convinti che la storia si sarebbe conclusa prima o poi. Ad un certo punto, però, qualcosa è andato storto. Per i genitori, Francesco non sarebbe adatto per l’aspetto “poco rassicurante”, per i suoi tatuaggi, per i modi alcune volte “too much”.

Dal canto suo, Francesco Chiofalo ha sempre accusato i genitori di lei di starle troppo addosso, essendo lei anche figlia unica. Adesso le cose tra i due sembrano andare a gonfie vele. Nessuna crisi all’orizzonte!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Antonella Fiordelisi🌸 (@antonellafiordelisi)

Nel frattempo, la bella Antonella Fiordelisi non perde occasione per pubblicare i suoi scatti audaci e che lasciano senza fiato!