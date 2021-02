La comunità nipponica ha lanciato l’allarme dopo la notizia dell’aggressione con l’acido a una cittadina del Giappone.

France: l’ambassade du Japon à Paris appelle à la vigilance après une attaque à l’acide https://t.co/MkZxmTmF8Z #MondeDiplomatie pic.twitter.com/6SCKszADao — Monsieur EBO 🕵️‍♂️ (@EboBoniface) February 16, 2021

La scorsa settimana l’ambasciata del Giappone con sede a Parigi ha lanciato un appello verso tutti i cittadini giapponesi, dopo la notizia di una presunta aggressione a una cittadina nipponica nella capitale della Francia. Secondo i notiziari francesi, la vittima è stata aggredita con l’acido cloridico da tre individui incappucciati e col volto coperto. L’attacco è stato citato dal ministero degli Esteri giapponese sul suo sito; mentre sabato 13 febbraio la comunità nipponica ha inviato un’email a tutti i suoi connazionali, esortandoli a essere sempre vigili a causa del recente attacco avvenuto nel XVII° arrondissement di Parigi.

L’assalto è stato smentito dal sindaco

Un alert de l’ambassade du Japon à Paris. Il y a un attaque à l’acide vers un groupe japonais dans le 17e à Paris le 10 février. C’est un crime. Pourquoi aucun média n’en parle? Il faut vite incarcérer ces fous. @TV_BMF @Prefet75_IDF @GDarmanin @AmbJaponFR pic.twitter.com/IHCNy3MHJy — papillon (@papillonparico) February 13, 2021

A dare la notizia è il quotidiano “Le Figaro”, riportando alcune parti della mail da parte dei servizi consolari di Tokyo. Secondo le ricostruzioni, la sera di mercoledì 10 febbraio tre malviventi avrebbero aggredito un gruppo di cittadini giapponesi nell’arrondissement situato a nord-ovest della città. Al momento del lancio del liquido corrosivo, la principale vittima sarebbe riuscita a salvarsi in tempo, proteggendosi il volto tra le mani.

“Fortunatamente il volto non è stato esposto al liquido, ma il palmo è stato bruciato” – testimonia l’ambasciata, sottolineando la persistenza di crimini violenti nella capitale parigina. Il sindaco del XVII° arrondissement Geoffroy Boulard ha tuttavia smentito la notizia. Secondo quanto riferiscono i rapporti ufficiali, la potenziale aggressione non ha mai avuto luogo: le indagini sono in corso.

#Précision La victime n’a pas voulu déposer plainte et souffrirait de blessures légères: il n’est nullement confirmé à ce stade que l’agression implique de l’acide, ni qu’elle ait un caractère anti-asiatique. La ⁦@prefpolice⁩ poursuit ses recherches. https://t.co/Vk0YdAg9z8 — Geoffroy Boulard (@geoffroyboulard) February 15, 2021

In un tweet pubblicato questo martedì pomeriggio, 16 febbraio, il sindaco ha precisato che “le riprese effettuate dalle telecamere non hanno confermato l’attacco denunciato dall’ambasciata giapponese.”

Fonte Le Figaro