Aurora Ramazzotti ha condiviso un filmato bellissimo su Instagram: la figlia di Michelle ha annunciato anche una sorpresa incredibile.

Aurora Ramazzotti è la figlia di Eros e di Michelle Hunziker. La ragazza ha deciso di seguire le orme dei genitori e sta cercando di fare carriera nel mondo dello spettacolo. La classe 1996, dopo aver affiancato spesso la madre ed essere stata inviata per il programma ‘Ogni Mattina’, ha sorpreso i fan facendo un annuncio incredibile sui social network.

Aurora è attivissima in rete, soprattutto su Instagram. I suoi scatti meravigliosi deliziano sempre gli ammiratori, mentre i suoi video sono solitamente graziosi. Questa volta, tuttavia, la 24enne ha usato i suoi canali per sconvolgere i followers.

Aurora Ramazzotti, l’annuncio sorprende tutti

Aurora Ramazzotti, poco fa, ha fatto impazzire tutti con un breve filmato condiviso su Instagram. Questa volta non è la sua bellezza a stupire i fan, ma l’annuncio. La figlia di Eros, infatti, si gira in volo e cambia outfit. Dopo il look casual, spunta incredibilmente la divisa adottata dalle Iene.

“ Che dite, questa divisa mi dona? Abbastanza da indossarla in tv stasera?”, ha scritto nella didascalia. Il post non è ovviamente passato inosservato e ha già collezionato 84mila cuoricini e numerosissimi commenti.

La piccola Ramazzotti, qualche settimana fa, mandò i followers in visibilio condividendo una foto pazzesca in cui indossava una gonna cortissima con gambe da urlo in primissimo piano.