Il nude della showgirl Belen Rodriguez nella vasca da bagno lascia i suoi ammiratori senza respiro: fra le trasparenze è sublime.

La celebre showgirl, Belen Rodriguez, dopo l’irresistibile connubio visibile dalla sue ultime storie e generato dal rilassante soggiorno nell’Hotel Vip Milan, e della successiva e divertente serata in compagnia del suo innamorato Antonino Spinalbese, ha preferito continuare la strada già percorsa sulla via del relax. Dedicando ancora del tempo per se stessa ed immergendosi in tal modo nella vasca da bagno. Nel procedere con l’immersione Belen è stata immortalata in uno scatto che pare abbia lasciato senza respiro i suoi ammiratori.

Belen Rodriguez si trasforma in Sirenetta: nude e trasparenze da favola

Un prezioso gioco di trasparenze e fluidità, di luci ed ombre, che lascia visibile soltanto il fianco lievemente abbronzato della soubrette di origini argentine. Il sublime scatto pubblicato sul suo profilo Instagram meno di un’ora fa sembra nascondere per il momento il suo bellissimo ‘pancione’, ma lasciando al contempo ben scoperto il suo fascino irresistibile.

Mantenendo gli occhi socchiusi e scegliendo per l’occasione una didascalia del tutto minimale, come “AGUA” e forse volendo con esso vagamente ricordare il titolo dell’omonimo brano composto dagli Jarabe De Palo nell’ormai lontano 1998, Belen si trasforma in una vera Sirenetta.

Fra i numerosissimi apprezzamenti al post, adesso avvicinandosi alla soglia dei 90mila like, si aggiungono una serie di commenti che sembrano non aver resistito di fronte a cotanta bellezza. Uno dei più gettonati deicide di premiare la fluida istantanea in tal modo: “Che c’è da dire ? PERFETTA 😍😍“.

