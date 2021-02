Breve test del QI: richiede solo pochi minuti (e molti sbagliano)

Per scoprire il proprio livello di QI basta davvero poco: un test rapido composto solo da tre domande, ma molti sbagliano.

Basta poco per mettersi alla prova e conoscere il proprio livello di QI: un test che si propone ormai da anni e che comprende pochi quesiti. Nessuna immagine da osservare, solo tre domande a cui rispondere. Nonostante la rapidità del test, molti non rispondono in maniera corretta. Secondo infatti alcune statistiche, ben l’80% sbaglia. Ecco i tre quesiti matematici a cui sottoporsi, non resta che restare concentrati.

Ci sono una mazza da baseball ed una palla che insieme costano 1,10 euro. La domanda è questa: quanto costa la palla? Un indizio, la mazza costa un euro in più rispetto alla pallina. Occhio a non dare risposte avventate. Supponiamo che ci siano cinque macchine che producono cinque pezzi in cinque minuti. Quanto tempo impiegano 100 macchine per produrre invece 100 pezzi? La risposta, a volte, è dietro l’angolo. Le ninfee in uno stagno raddoppiano ogni giorno la loro estensione sulla superficie dell’acqua. La domanda è questa: quanto impiegano per coprirne la metà? Un indizio, impiegano 48 giorni per ricoprire l’intera estensione.

Breve test del QI: ecco le risposte

Trovate le risposte? Bene, non resta che confrontarle e vedere se sono esatte. Eccole:

La risposta alla domanda numero uno (mazza da baseball e pallina) la risposta è 5 centesimi. Molti tendono a dire 10 centesimi, risposta errata e dettata dalla frettolosità. Secondo gli esperi infatti chi risponde correttamente dispone di una maggiore pazienza. Si era detto attenzione, la risposta è dietro l’angolo…per un motivo preciso, se 5 macchine impiegano 5 minuti per produrre 5 pezzi, quanto tempo impiegano 100 macchina per produrne 100? sempre 5 minuti. Qualcuno risponde 100 il che non è da considerarsi del tutto errato. In questo caso si fa il seguente ragionamento: ogni 5 minuti 1 macchina produce 1 pezzo, 100 macchine producono 100 pezzi sempre in 5 minuti. Terzo ed ultimo quesito, forse meno immediato rispetto alle domande che precedono: se le ninfee impiegano 48 giorni per ricoprire l’intera superficie, per coprirne la metà ne impiegano 47 di giorni e non 24 come spesso viene detto d’impulso.

L’indizio stava nell’affermazione: ogni giorno raddoppiano la loro estensione. Ergo, fino al giorno precedente ne avevano coperto metà.