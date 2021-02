Can Yaman, la proposta a Diletta Leotta arriva in aereo VIDEO

Su Cinecittà, tra i vari aerei che passano sempre per il Grande Fratello Vip, è passato uno che ha lasciato tutti increduli: “Diletta, mi vuoi sposare? Can”

Can Yaman e Diletta Leotta sono la coppia che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere, eppure eccoli qua. Uno è turco e fa l’attore, ha raggiunto la notorietà qui in Italia quando sono arrivate le fiction in cui ha preso parte come protagonista indiscusso. L’ultima è Daydreamer – Le ali del sogno, che sta facendo sognare milioni di telespettatori che non si perdono un episodio. L’altra, telecronista sportiva italiana, che ha conquistato tutti con la sua bellezza angelica.

Aereo vola su Cinecittà: proposta di matrimonio per Diletta Leotta

No tengo palabras!!! Solo un hermoso sentimiento por ver esto y saber que #CanYaman es tan tan feliz!!! Eres Único!!! Muerta de Amor por esta hermosa pareja#CanYaman ♥️ #DilettaLeotta

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️😍 pic.twitter.com/k45GxqxuLt — canyaman_cd (@canyaman_cd) February 16, 2021

La prima paparazzata è arrivata un po’ di mesi fa, poi la conferma da loro su Instagram che hanno pubblicato uno scatto insieme al maneggio. Da allora non si sono più nascosti, hanno cominciato a pubblicare continuamente scatti su Instagram e uno è arrivato anche a San Valentino. Ha tutta l’aria di essere l’inizio di una frequentazione, eppure nessuno si aspettava di veder volare su Cinecittà un aereo, tra quelli che passano per il Grande Fratello Vip, con la seguente scritta: “Diletta, mi vuoi sposare? Can”. I social al momento sono in delirio: non sanno se gioire, dando a Can del romanticone, o credere che l’aereo sia stato pagato da qualche fan o hater che ha voluto fare loro un dispetto.

Questi aerei, però, sono davvero costosi ed è difficile credere che per un dispetto possano essere stati investiti realmente dei soldi da parte di persone che non avrebbero avuto nessun interesse nel farlo. Can ha davvero fatto la proposta a Diletta o è tutta una farsa?

