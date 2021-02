Carolina Casiraghi, lato A “bollente” e costume “minimal”: da censura – FOTO

Carolina Casiraghi accende l’entusiasmo del suo “popolo” di Instagram e propone un nuovo costume “minimal” alla massima elasticità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff)

Non finisce più di stupire la bellissima e incontenibile Carolina Casiraghi, letteralmente scatenata nelle ultime ore e sulla stessa lunghezza d’onda delle precedenti performances. Stavolta la sexy imprenditrice che ha ammaliato tutto d’un fiato il web ha percorso nuovi “sentieri” di bellezza, con proposte accattivanti e innovative.

Parliamo del suo cosutme, immancabile in ogni foto, scattata tra le quattro mura di una casa, divenuta il loculo dei desideri dei suoi follower. E a pensare che Carolina, sin dall’inizio di questo percorso è riuscita a mettere da parte persino il sogno di affermarsi nell’azienda di famiglia.

Un lavoro che certamente continuerà ad esercitare, per migliorare le sue capacità, ma senza perdere di vista il territorio di sensualità e sex appeal che v’appartiene e vi fa sognare, ogniqualvolta decide di mettere in mostra le caratteristiche del suo inarrivabile repertorio di forme

LEGGI ANCHE —–> Clizia Incorvaia ha solo l’asciugamano, uno spettacolo vietato ai minori

Carolina Casiraghi, lo scatto a luci soffuse che penetra nel cuore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff)

LEGGI ANCHE —–> Alessia Marcuzzi, il balletto scatena i bollenti spiriti dei fan, splendida – VIDEO



Una travolgente e sexy Carolina Casiraghi ha fatto di nuovo “impazzire” i fan dell’amore con uno scatto ai limiti della censura. Non si poteva chiedere di meglio da una donna, così raggiante e devastante come lei, nonostante il fisico asciutto e di slancio, tipico di una fotomodella da passerella.

Insomma la nostra Casiraghi, anche stavolta si era preparata al meglio per mettere in mostra le caratteristiche più “bollenti” del suo repertorio. A far calare il buio e rendere speciale l’atmosfera ci ha pensato lei, indossando un costume tutto nuovo, per la gioia dei suoi fan

La sexy imprenditrice ha deciso di “bruciare” i tempi della folta concorrenza e mettere a “fuoco” il lato più sensuale e travolgente della sua indole di supermodella mancata.

Stavolta l’intimo è ai “minimal” storici della censura e la diretta interessata rincara la dose, nel tentativo di “strapparsi” di dosso anche quel piccolo “ostacolo” che divide i fan dal sogno proibito.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff)

Insomma la nostra influencer di casa non si smentisce neanche per un attimo e continua a regalare spettacolo e delizia per gli occhi dei seguaci. Letteralmente abbattuti da un lato A a dir poco “statuario“

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL 15 FEBBRAIO 2021 GUARDA IL TG DI YESLIFE.