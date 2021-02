Cecilia Capriotti pazzesca: l’outfit è sexy da togliere il respiro- FOTO

Non passa il tempo per Cecilia Capriotti, bellissima al GF Vip: l’outfit è davvero sexy ed esalta il suo corpo perfetto, divina

La bellissima modella e attrice Cecilia Capriotti, recente dalla partecipazione al GF, nonostante l’eliminazione che l’ha costretta ad uscire dalla casa, riesce a essere ancora protagonista.

Ha condiviso sui social una foto che la ritrae in un look audace nello studio del programma condotto da Alfonso Signorini, nel quale presenzia ad ogni puntata insieme agli altri ex concorrenti, ed è subito tripudio di like. La Capriotti è infatti molto attiva su Instagram, dove riscuote naturalmente molto successo: il suo profilo vanta 494 mila followers.

LEGGI ANCHE –> Stefania Orlando, in pelle è una tigre sensuale: mai vista così – FOTO

Cecilia Capriotti bellezza intramontabile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Capriotti (@ceciliacapriottichic)

LEGGI ANCHE –> Elena Morali bellissima con un completo oro top e shorts, spettacolare-FOTO

Cecilia Capriotti, classe 1976, non sembra subire le conseguenze del tempo che scorre. L’ex gieffina ha 44 anni e la sua immagine è un piacere per gli occhi.

La sua bellezza non passò inosservata all’agente televisivo Lele Mora, che nel lontano 2000, quando partecipò a Miss Italia piazzandosi al quarto posto, la ingaggiò conducendola alle porte dello spettacolo.

Televisione, cinema, teatro, non manca proprio niente al curriculum della modella e attrice. Già reduce da altre esperienze televisive, come il celebre talent show Ballando con le Stelle nel 2010, e la partecipazione all’Isola dei Famosi nel 2018, il 18 dicembre scorso fa ingresso nella casa più spiata d’Italia.

Una presenza che sicuramente non passa inosservata, Cecilia si distingue per simpatia e personalità, grazie al suo temperamento così dinamico. Fin troppo forse, tanto da andare in nomination la seconda settimana di gennaio, segnando la sua eliminazione.

Ma nonostante ciò, Cecilia non smette di farci sognare. Presenza costante nello studio del Grande Fratello, sfoggia degli outfit incredibili, come quello di ieri sera postato sui social. Tubino aderente di paillettes dorate in perfetta combinazione sulla sua carnagione biscottata, dotato di una maxi scollatura che esibisce un décolleté da urlo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

In abbinamento cromatico all’abito, un sandalo lucente con tacco alto e plateau, con intreccio sulla caviglia per un risultato estremamente sexy. Non si fanno attendere i complimenti dai seguaci alla sua inconfondibile bellezza, e in poco tempo si contano più di 10 mila like.