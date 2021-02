Chiara Ferragni incinta, il gesto di Leo lascia senza parole – VIDEO

Chiara Ferragni incinta, il piccolo Leo fa un gesto che commuove il web e lascia per prima l’influencer sbigottita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Chiara Ferragni e Fedez aspettano la loro piccola. Ormai manca davvero pochissimo e la stringeranno tra le loro braccia. La famiglia Lucia così si allarga e siamo certi che la nascita della secondogenita della coppia più seguita in Italia e non solo sarà di certo un grande evento mediatico.

Ancora top secret il nome della piccola e di sicuro il suo primissimo scatto farà in breve il giro del web. Non dimentichiamo che la foto dell’annuncio della gravidanza con Leone che teneva in mano l’ecografia è stata tra i trend più seguiti per tantissimi giorni.

E poi c’è il piccolo Leone che già da ora sembra essere nato per stare davanti alle telecamere, del resto è cresciuto vedendo mamma e papà fare questo e lui si sente a suo agio davanti al cellulare tanto che alcune volte stupisce anche mamma e papà. E’ quello che è successo ieri proprio all’influencer numero uno al mondo. Il video che ha pubblicato ha fatto il pieno di like e commenti e il protagonista è proprio Leone.

LEGGI ANCHE –>

Chiara Ferragni, Leo la lascia sbigottita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

LEGGI ANCHE –>

Chiara Ferragni resta senza parole davanti al gesto che il suo piccolo Leone ha fatto nei confronti della sua futura sorellina. È un bambino molto affettuoso lui e già da ora che la sorellina è ancora nella pancia della mamma non sembra essere per nulla geloso, anzi, l’aspetta con ansia più di tutti.

Più volte è capitato che la moglie di Fedez ci facesse vedere delle dimostrazioni di affetto da parte del loro primogenito nei confronti della sorellina con baci sulla pancia, il gesto di fare silenzio per non disturbarla, le reazioni di fronte all’ecografia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Insomma Leone è pronto a fare il fratello maggiore e ieri lo ha dimostrato ancora una volta. Si è avvicinato alla pancia della mamma, l’ha baciata e ha detto “Ti aspetto sorellina” lasciando la stessa Chiara Ferragni sbigottita che poi ride insieme al piccolo e le accarezza i capelli. Un video che è diventato ovviamente subito virale.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL 15 FEBBRAIO 2021 GUARDA IL TG DI YESLIFE.