Claudia Ruggeri, body striminzito: forme da urlo, un incanto – FOTO

Claudia Ruggeri è una delle showgirl più note del mondo di Instagram, ma anche uno dei volti più famosi della televisione. È nata il 22 ottobre del 1983 a Roma, fin da bambina ha sviluppato una passione molto intensa per la cucina che non l’è mai passata. Purtroppo sono molti i media che la definiscono raccomandata in quanto cognata di Paolo Bonolis, ma il pubblico nel corso del tempo ha saputo dimostrarle di saper scindere le due cose e di volerle bene veramente.

Claudia Ruggeri: un capolavoro nell’ultimo scatto su Instagram

Sui social è molto famosa per aver ottenuto il ruolo di Poliziotta in Avanti Un Altro, ed è molto seguita sui social da moltissimi fans che la seguono ogni giorno e che la inondano di complimenti. Claudia è una donna molto riservata per il suo privato: nel 2016 si è sposata con Marco Bruganelli, il fratello della moglie di Bonolis, Sonia Bruganelli. Claudia ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo facendo la modella e successivamente nel 2004 l’abbiamo vista prima a Ciao Darwin e poi a Domenica In.

Su Instagram ha raggiunto un successo strepitoso che la rende ogni giorno sempre più orgogliosa di quello che fa, e fa bene ad esserlo.