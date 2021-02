Claudio Amendola. Non festeggerebbe oggi il compleanno se non fosse per lei

Claudio Amendola. Il simpaticissimo attore Claudio Amendola festeggia oggi il suo compleanno. Deve la sua vita a una donna straordinaria

Un figlio d’arte dal cuore romanista. Una carriera iniziata da giovanissimo che dura da quattro decenni. Claudio Amendola è ampiamente riconosciuto come uno degli attori più simpatici del panorama cinematografico italiano. Oggi, 16 febbraio 2021, spegne 58 candeline.

I suoi genitori sono Ferruccio Amendola e Rita Savagnone, due artisti indiscussi nel mondo della recitazione e del doppiaggio. La mela non è caduta lontana dall’albero. Claudio ha esordito nei primi anni ’80 apparendo in numerose commedie diventate poi celebri, come Vacanze di Natale di Carlo Vanzina. Si è destreggiato ampiamente tra piccolo e grande schermo. Negli anni anche la critica gli ha dato il giusto riconoscimento. Nel 1993 ha ottenuto il prestigioso premio David di Donatello come Miglior attore non protagonista per il film Un’altra vita. Ha guadagnato anche tre nomination ai Nastri D’Argento, vincendo sempre come Miglior attore non protagonista per Noi e la Giulia nel 2015.

Da ben 25 anni ha accanto a sè una grande donna e magnifica attrice, Francesca Neri. A lei deve la sua vita.

LEGGI ANCHE –> Salta tutto all’Isola dei Famosi, contratto già firmato ma non si parte

Claudio Amendola: quella volta in cui Francesca Neri gli salvò la vita

LEGGI ANCHE –>Canale Cinque blocca Daydreamer, i motivi per cui non va in onda

Claudio Amendola è stato colpito da un infarto nel settembre 2017. E’ stato grazie all’intervento tempestivo della moglie, l’attrice Francesca Neri, se lui è ancora qui a poterlo raccontare e a festeggiare oggi il suo 58° compleanno. E’ stato portato in fretta presso il reparto di cardiochirurgia del Policlinico Umberto I dove la situzione si è stabilizzata.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudio Amendola (@amendola_claudio)

Francesca Neri e Claudio Amendola si sono conosciuti sul lavoro a metà anni ’90 ma si sono sposati solo nel 2010. Hanno un unico figlio, Rocco, nato nel 1999. Amendola era già padre di Alessia, eccellente doppiatrice, che lo ha reso nonno nel 2010.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL 15 FEBBRAIO 2021 GUARDA IL TG DI YESLIFE