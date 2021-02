Daydreamer anticipazioni 16 febbraio: ricevimento di nozze rovinato. Can è sempre più geloso di Sanem e durante il matrimonio di Emre e Leyla esplode il panico

Oggi andrà in onda una puntata piena di avvenimenti: Can non si fida assolutamente dell’editore di Sanem ed è fermamente convinto che lui sia interessato. Anche Sanem comincia a pensarlo quando riceve da lui in regalo un libro con una dedica piuttosto ambigua. Intanto Divit assume in un investigatore privato per raccogliere più informazioni possibili su Yigit.

Daydreamer anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio

Sceglie il momento per affrontarlo meno adatto di tutti: il ricevimento di nozze di Emre e di Leyla. Can ha studiato bene i suoi atteggiamenti ed è convinto che sia gentile solo all’appartenenza. Durante il ricevimento l’atmosfera di gioia viene interrotto quando CeyCey comunica delle cose importanti sull’editore al suo capo che non aveva più scoperto nulla nonostante avesse fatto intrufolare nell’ufficio del fratello della sua ex l’investigatore.

Yigit sta raggirando Sanem con una grossa promessa di contratto con una casa editrice americana. Intanto la invita a ballare, ma Can lo afferra per un braccio e chiede una spiegazione al suo rivale. Sanem, imbarazzata, chiede ai due di uscire dalla stanza e sperando che si calmino le acque.