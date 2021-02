Una donna muore a soli 25 anni pochi giorni dopo la celebrazione del suo matrimonio. La reazione del marito è incredibile

La storia d’amore che vi stiamo per raccontare è tanto bella quanto triste. I protagonisti sono due giovanissimi ragazzi, Georgia and Isaac McCarthy. Si sono conosciuti da adolscenti e sono diventati una coppia affiatata e unita da quando avevano solo 16 anni.

Tante prime esperienze fatte insieme, la magia della gioventù e della spensieratezza caratterizzava le loro giornate insieme ai sogni per un futuro roseo che li avrebbe visti formare una famiglia. Purtroppo le aspettative sono state presto spezzate. Come una secchiata d’acqua gelida piombata all’improvviso, una nefasta diagnosi ha rovinato la loro esistenza per sempre. La ragazza è stata colpita da un tumore al seno triplo negativo, un particolare tipo di carcinoma mammario con meno opzioni terapeutiche.

Leggi anche —> Ragazzo di 12 anni uccide un 19enne: voleva salvare la nonna

Giovane donna muore per un cancro al seno. Cosa fa il marito

Leggi anche —> Aggressione in pieno giorno: ragazzo di 16 anni accoltellato in un parco

Georgia aveva solo 21 anni quando scoprì di avere il gene BRCA1, che significa avere una probabilità del 50/50 di sviluppare un cancro al seno. Da quel momento non ha smesso un attimo, con tutti i mezzi possibili, d’informare e sensibilizzare le altre donne sui rischi e sull’efficacia della prevenzione. Nel 2017 Georgia aveva donato i suoi capelli per i pazienti oncologici all’associazione Princess Trust. Si era anche rasata per la Macmillan Cancer Support.

Si è sposata con il suo Isaac il 21 ottobre scorso, il giorno del suo compleanno. Purtroppo, poco tempo dopo, l’11 Novembre, si è spenta all’età di 25 anni. “Georgia era la persona più altruista e caritatevole che abbia mai incontrato” – ha detto di lei il giovane marito.

La venticinquenne aveva affrontato la chemioterapia anche durante la pandemia da Coronavirus e sembrava che il trattamento stesse portando un discreto successo. Ha ricevuto l’ultimo ciclo il 7 ottobre. Purtroppo, il cancro si era diffuso anche al cervello.

Nonostante il dolore immane per la perdita di Georgia, Isaac sta continuando il suo percorso: “Voglio portare avanti la sua eredità, questa è la mia forza trainante.”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Il ragazzo ha infatti aperto una pagina di raccolta fondi, Go Fund Me, in memoria di Georgia, per donare denaro al Clatterbridge Cancer Center e al Linda McCartney Center, dove sua moglie ha ricevuto le cure. “È stata sempre così altruista. Mi ha insegnato a essere premuroso e a darmi da fare per gli altri”.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL 15 FEBBRAIO 2021 GUARDA IL TG DI YESLIFE