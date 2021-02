Elena Santarelli, svelata la verità sul marito Bernardo Corradi

Elena Santarelli su Instagram appare più radiosa che mai, svelata la verità sul marito Bernardo Corradi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli)

Elena Santarelli posta sui social una foto che la immortala dura l’ora di pranzo. Sorridente come sempre, viso poco truccato…la versione casalinga di Elena mette d’accordo tutti sul web, è bellissima e molto amata. Non solo dal pubblico maschile ma anche da quello femminile che vede nella Santarelli una bellissima donna onesta, schietta e che non si stanca di trasmettere il proprio amore per la famiglia a cui dedica tutto il tempo, salvi gli impegni lavorativi in televisione. Con una pentola piena di pasta e munita di cucchiaio di legno, commenta la foto con tanto di tag al marito: Il pranzo e ‘ servito @bernardocorradi .

Sei un uomo molto molto fortunato 😂 tienilo sempre bene a mente 🧐. In tante a complimentarsi con la conduttrice.

Elena Santarelli, dedica inusuale al marito

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli)

Niente cuori, cioccolatini, fiori o esternazioni simili, per San Valentino Elena Santarelli ha dedicato un post tenerissimo al marito: due foto, una a fianco dell’altra che li immortala da bambini. Da piccoli avevamo già dei segnali, io…inconsapevole che il mio principe azzurro sarebbe stato un “bomber” del calcio….love you Bernardone del mio cuore. I fans si sono sciolti per questa dedica semplice ma che proviene dal cuore, tanti commenti a cui la stessa Santarelli ha risposto con un cuore in segno d’affetto. Sposati dal 2014, dal loro amore sono nati due figli, Giacomo e Greta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli)

Una delle poche coppie capaci di far emozionare il web, i commenti ed emoji a forma di cuore sono una chiara dimostrazione.

