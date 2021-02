Eleonora Incardona incanta Magalli con le sue curve mozzafiato – Foto

Eleonora Incardona è stata ospite di Giancarlo Magalli. La cognata di Diletta Leotta sfoggia un look davvero sexy!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)



Ospite super gradita oggi a I Fatti Vostri, il programma condotto da Giancarlo Magalli su Rai Due. Di chi stiamo parlando? Di Eleonora Incardona, classe 1991, dalla bellezza da togliere il fiato. Eleonora si è presentata più bella che mai, vestita di bianco, con un tailleur che lascia intravedere le sue curve mozzafiato.

La bella Eleonora, nata a Chiaramonte Gulfi, ha raggiunto la notorietà per essere la cognata di Diletta Leotta. La 29enne, infatti, è fidanzata con Mirko Manola, il fratellastro della conduttrice di Sky Sport. Qualche tempo fa, vi avevamo mostrato degli scatti di Diletta Leotta irresistibile, ma la cognata non è da meno.

La carriera di Eleonora Incardona: dove l’abbiamo già vista?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)



La Incardona, però, già bazzicava nel mondo dello spettacolo. La siciliana ha debuttato nel 2010, partecipando a Miss Italia, per poi entrare anche a “Veline”. Attualmente, sembra che le sue priorità siano altre. Ama tantissimo il golf e, proprio per questo, si definisce una golfer.

Questa bellezza esplosiva vanta su Instagram la bellezza di 219 mila follower. La maggior parte delle volte condivide scatti che riguardano il golf. Ma non solo. Si mostra spesso anche insieme alle amiche oppure insieme al fidanzato Mirko. Tra loro c’è una differenza d’età notevole ma, nonostante ciò, i due sembrano essere particolarmente affiatati.

Una grande sportiva, dunque, che lavora anche come modella ogni tanto. Tifa Juventus e ama tantissimo anche i viaggi e gli animali. Da non dimenticare anche il suo grande amore per i cani.

Intanto, i fan non attendono altro che di ammirare tutti i giorni i suoi shooting e scatti da perdere il fiato. Non mancano complimenti e lusinghe che sono all’ordine del giorno: “🔥😍🔥, Bellissima 😍😍, Complimenti ❤️, Fortunata 😍, Dove c’è roba Buona, c’è Magalli ❤️, Beautiful❤️🙌, Bellissima Eleonora. Donna molto bella ❤️❤️”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

Insomma, gli utenti sono impazziti per la cognata di Diletta Leotta. Un vero boom per le due! Anche la Leotta, infatti, vive un momento di grande notorietà per la sua storia d’amore con Can Yaman, protagonista della serie tv turca Daydreamer!