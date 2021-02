Eleonora Pedron: chiunque vorrebbe essere quel top, Instagram esplode

Seguite Eleonora Pedron su Instagram? Le sue foto fanno il giro del web e sotto ai suoi post è pioggia di like e commenti, i fan impazziscono

Showgirl, attrice ed ex modella. Una donna e una mamma meravigliosa, Eleonora Pedron è questo e molto altro. Su Instagram è seguita da più di quattrocento mila follower che non perdono occasione di mettere un like o aggiungere un commento alle foto da lei pubblicate. La trentottenne si mostra senza filtri, non ha bisogno di apparire. Senza trucchi, la sua è una bellezza naturale e i fan impazziscono per lei.

Eleonora Pedron: cosa vi piace di lei su Instagram?

Il suo sguardo parla da solo, gli occhi azzurri rimandano al colore del mare e i capelli biondo cenere rimarcano i lineamenti delicati dell’attrice. Eleonora Pedron ha gli attributi che tutti vorrebbero. Il pubblico maschile invidia il suo compagno Fabio Troiano, attore torinese con cui è legata da circa un anno e mezzo. I due sembrano molto innamorati, anche se preferiscono lasciare la loro storia fuori dai riflettori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron)



Nella sua ultima foto su Instagram Eleonora si mostra più naturale possibile. Indossa una canotta con brillantini e un filo di trucco che la rendono affascinante. “Meravigliosa” scrive un utente; “Perfetto” aggiunge un altro.

E a voi in quale versione piace di più la Pedron? Il suo profilo Instagram è pieno di foto dalle mille sfumature: sexy, da mamma, da compagna, da casalinga, da donna in carriera.

