Elisa De Panicis, lingerie graffiante sotto l’impermeabile – FOTO

Elisa De Panicis, sotto l’impermeabile niente…o meglio, solo della lingerie graffiante, i follower ne sono estasiati.

Un post condiviso da Elisa Gold (@elisadepanicis)

Continua la carrellata di foto bollenti per Elisa De Panicis, l’influencer infatti delizia i fans con alcuni scatti – a tema lingerie – dello shooting a cui la stessa ha fatto parte. Dopo il completo seducente, con trasparenze sul seno della bellissima Elisa, stavolta propone un completo dallo stile diverso. L’intimo firmato Dior infatti è più sportivo rispetto a quello dello scatto precedente, ma altamente seducente: di colore rosso, comprende uno slip a vita molto alta e il reggiseno a triangolo che ripropone in forma stilizzata il marchio del famoso brand francese, da sempre simbolo di lusso. L’impermeabile rosso di vernice scivola sulle spalle di Elisa, permettendo di osservarla in questa versione hot. Miaoooo, così commenta Elisa e non mancano ovviamente i commenti per questa versione graffiante.

Elisa De Panicis, la copertina HOT

