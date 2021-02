La bella De Panicis condivide una foto in una posa sensuale con stivale alti sopra al ginocchio, indossa la biancheria intima

L’influencer Elisa De Panicis condivide una foto su Instagram in cui appare sexy e lascia senza fiato. Appare con indosso lingerie rosa e nera molto sensuale e con stivali altri sopra al ginocchio con tacco vertiginoso. I commenti dei fan sono sempre positivi, “Bella come sempre ma anche molto elegante nelle pose fotografiche”, “Meravigliosa Elisa” e ancora “Come si fa a non amarti splendida Elisa…Bellezza rara e speciale! Stupenda!”.

Elisa De Panicis irrefrenabile su Instagram, sempre più sexy

La bella De Panicis è irrefrenabile su Instagram, i suoi contenuti fanno esplodere gli smartphone. Foto super sexy con calze e autoreggenti oppure top che sottolineano il seno prorompente. Insomma la De Panicis è bella e sensuale e non ha paura di mettersi in mostra in ogni modo e con qualsiasi mise. Appare sicuramente molto sicura di sè, d’altronde ha un aspetto estetico che glielo consente. Tuttavia il tocco del chirurgo c’è e si vede. Il seno e il naso hanno subito qualche modifica chirurgica e per quanto riguarda le labbra, sono più gonfie.

Sulla copertina di Maxim viene definita “Bellezza all’italiana”, ma bisognerebbe aggiungere “Bellezza modificata”. Se la metà delle donne si rifacesse, cosa che ormai sta avvenendo, tutte sarebbero perfette ma non più naturali e uniche. Eppure c’è l’idea che per essere accettate oggi e sentirsi belle bisogna ricorrere al bisturi o a qualche punturina. Eppure di ragazze che al naturale sono bellissime ce ne sono tante però a quanto pare la naturalezza e semplicità non è più apprezzata come prima.

La De Panicis sarebbe stata comunque una bellissima ragazza anche senza modificarsi, ma forse non avrebbe avuto la stessa sicurezza e quindi non sarebbe riuscita a fare quello che ha fatto. L’aspetto estetico da sicurezza ma in teoria quella dovrebbe arrivare da dentro e non da ciò che si vede fuori.