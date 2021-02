La bellissima Elisabetta Gregoraci appare come sempre stupenda al Grande Fratello Vip, indossa un bustino allucinante

La showgirl Elisabetta Gregoraci condivide una foto su Instagram che la ritrae seduta su una delle poltrone del Grande Fratello Vip. Come ogni lunedì sera è ospite insieme agli eliminati dell’edizione. E come al solito sfoggia un look meraviglioso e sensuale, con un bustino che mette in mostra il seno prorompente. Una gonna cortissima e una giacca con brillantini da vera star e diva. I commenti sono tantissimi e tutti le fanno i complimenti per la sua bellezza.

Elisabetta Gregoraci e il successo, lo ha vinto lei il GF Vip in popolarità

La Gregoraci a distanza di mesi dalla sua volontaria uscita dal Grande Fratello Vip, fa ancora parlare di sè. Sui social i fan impazziscono per lei e la vorrebbero ancora vedere nel programma, c’è chi addirittura confessa che aspettava che lei si addormentasse nella casa per poi prendere sonno. Un’ammirazione che nessun altro concorrente ha mai ricevuto, adorano il suo modo di essere e la sua bellezza. Ogni volta che va in puntata poi tantissimi fan la ripostano su Instagram, ogni cosa che dice e ogni look viene commentato.

Alcuni tweet di ieri sera sono stati:“Tifo da stadio per Eligreg come in finale di Champions League. Ti amiamo”. E ancora “Eli se fino a ieri mi hai insegnato ad asfaltare, da stasera insegnami la vita in calabrese”. Per tutti quanti è lei la vincitrice del Grande Fratello Vip, sicuramente in popolarità ha stravinto lei. Non si può fare a meno di pensare come sarebbe andata se non fosse uscita anticipatamente dalla casa. Sicuramente sarebbe arrivata in finale e forse avrebbe anche vinto, grazie a tutte le persone che la seguono con tanta ammirazione.

Tuttavia lei ha scelto la famiglia e sopratutto suo figlio dal quale non poteva più stare lontano, specialmente nel periodo natalizio. Recentemente ha condiviso una foto in cui la ritrae mentre bacia dolcemente il suo piccolo Nathan e poi giocano a pallone nel parco. Un bellissimo esempio di rapporto madre e figlio che fa sognare.