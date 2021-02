Fabrizio Corona, fra poche ore la decisione che potrebbe cambiargli la vita

Fabrizio Corona sta vivendo un periodo sereno, con la ritrovata intesa con Asia Argento. Ma in queste ore l’ansia si fa sentire: attende la decisione che potrebbe cambiargli la vita

Fabrizio Corona vive un periodo decisamente positivo, nonostante la detenzione ai domiciliari. Sembra aver ritrovato la serenità nel rapporto con Asia Argento. Dopo la loro relazione si erano persi di vista, ma da qualche mese sembra che si sia riaccesa la scintilla. La coppia nelle ultime settimane si è mostrata molto affiatata su Instagram, dove hanno condiviso scatti sempre più intimi di loro due.

Ancora non se la sentono di dare una definizione ufficiale al loro rapporto, ma entrambi affermano che è sicuramente un’amicizia speciale. “Ci siamo ritrovati – ha dichiarato Corona – Siamo amici. Io rimango a casa, sono sempre ai domiciliari, ma lei ogni quindici giorni viene a Milano. Viene a casa mia, a dormire da me, con me“. L’ex re dei paparazzi afferma che i due non hanno progetti precisi, e spiega: “Siamo amici con turbamento“.

Ma il vero turbamento è quello che lo attende in queste ore, che precedono una decisione che potrebbe cambiargli la vita.

Fabrizio Corona: carcere o domiciliari?

LEGGI ANCHE -> Uomini e Donne, Massimiliano e Giacomo conoscono le prime ragazze in studio Proprio domani, mercoledì 17 ottobre, si terrà un'udienza che potrebbe cambiare il futuro del fotografo. Ai giudici spetterà decidere se Corona dovrà tornare in carcere o mantenere il differimento di pena, ossia gli arresti domiciliari. I magistrati infatti avevano posto delle condizioni stringenti affinché Fabrizio Corona possa rimanere a casa sua. Fra le altre cose, il paparazzo dovrà rispettare il divieto di partecipare a trasmissioni televisive o radiofoniche e di utilizzare personalmente i social. E proprio su quest'ultimo punto l'uomo si è più volte difeso, chiarendo che i suoi profili ufficiali vengono gestiti dal suo staff, non da lui stesso.