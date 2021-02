Federica Pacela, il perizoma è invisibile, fondoschiena copre tutto: devastante – FOTO

Federica Pacela accende l’entusiasmo del popolo di Instagram con un primo piano “retro” spettacolare: fondoschiena da urlo

La seduzione è la più elevata forma d’amore che possa “abitare” nell’istinto femminile di Federica Pacela. Non c’è alcun verso per poter “arrestare” una volta e per tutte la sua ascesa in ambito social. La supermodella di Biella si mostra sempre più incontenibile, ogni giorno che passa.

Le foto in risalto su Instagram sono una sentenza a “cielo aperto” e non solo. D’altronde parliamo di una personalità forte e vivace, che ha realizzato il sogno di diventare una modella e lavorare nel mondo dello spettacolo, grazie all’apparizione nel programma di “Ex On The Beach”, condotto da Elettra Lamborghini.

Il livello più alto di sex appeal è evidente vien reso ancora più evidente, quando la Pacela indossa intimi succinti e talvolta trasparenti, accompagnati da un “tocco” di qualità al proprio make-up. Insomma parliamo di una bellezza sempre aggiornata che fa di un sol “boccone” la foltissima concorrenza

Federica Pacela, la liaison coi fan è immediata

Una Federica Pacela così incontenibile è diventata un’abituè per i follower, impantanati da una bellezza indescrivibile, che si materializza molto spesso ai limiti della censura. Non ci sono più aggettivi per descrivere un fascino formidabile, devastante, che la incorona tra le “bombe” sexy e travolgenti di tutto il web.

Grazie a questo modo di intendere la “moda”, la Pacela è riuscita a ritagliarsi una breve liaison con i propri follower, dopo aver fatto “stragi” di cuori tra personaggi famosi della tv e non solo. L’apparizione nei programmi televisivi le ha dato un’ulteriore spinta, a mettere in risalto la propria visibilità tra le dive di Instagram, che aggiornano ogni istante, il loro rapporto con la “digital beauty”.

Anche Federica si è iscritta in questa speciale lista, grazie all’approvazione dei fan, che si abbandonano inevitabilmente al suo amore per le forme. Nell’ultima performance via Instagram, la Pacela “vince” le basse temperature e mostra il meglio del suo repertorio, ingrandendo il primo piano su un fondoschiena da “arresto cardiocircolatorio”.

Il perizoma giallo striminzito non ha più “voce in capitolo” in tal senso per una Federica devastante e “bollente”, come mai l’avevate vista finora

