Il campione di nuoto Filippo Magnini condivide una foto su Instagram in cui appare in tutta la sua magnificenza, che addome

Filippo Magnini su Instagram rimane in mutande e le fan impazziscono, appare con un fisico che lascia senza fiato. Muscoli ovunque e di ferro per Magnini. Essere diventato papà gli ha dato una carica incredibile e si sente invincibile, per questo ha deciso di tornare anche in piscina. Fa una battuta alla compagna sotto la foto e dice:“Si vede il gufo?”, si riferisce al tatuaggio che ha sulla coscia. La Palmas non risponde, si sarà ingelosita per la foto del fidanzato senza abiti.

Magnini e Palmas formano una famiglia bellissima con le due bimbe

Filippo Magnini non potrebbe stare meglio, è al settimo cielo ha tutto una fantastica e bellissima compagna e una figlia appena arrivata. Per San Valentino ha condiviso una dolce foto con la sua metà Giorgia, si baciano con passione e lui scrive:”Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne avete una va bene. Se le avete tutte e due siete invincibili. Buon san Valentino a tutti gli innamorati”. La Palmas ha poi commentato con tanti cuoricini per il suo compagno. Recentemente è stato anche il compleanno di Magnini che ha trascorso ovviamente con la sua famiglia.

Ha condiviso una foto dolcissima dove tiene in braccio la Palmas e scrive:”Non potevo desiderare compleanno migliore…grazie Amore mio per la stupenda sorpresa! Ti amo tantissimo e amo le nostre principesse”. Un papà amorevole e un compagno presente e innamorato, oltre ad essere un campione che torna a gareggiare dopo tre anni. Essere diventato papà infatti gli ha dato una carica fortissima che lo ha spinto a rimettersi in gioco a 3 anni dall’addio al nuoto.

Pensava di non poter più dare nulla come nuotatore e invece ora andrà alle Olimpiadi di Tokyo. Avere l’amore e una famiglia che ami nella vita fa la differenza, sia nell’umore generale che nel lavoro e lui ne è la dimostrazione.