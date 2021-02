Floriana Messina scatenata sui social: gambe e décolleté in vista…che bomba! – FOTO

Floriana Messina si conferma sempre di più regina dei social grazie ad uno scatto in cui si mostra ai fan in tutta la sua prorompente bellezza

Floriana Messina grazie ad un singolo scatto è riuscita a far letteralmente perdere la testa ai tanti ammiratori che la seguono estasiati sul suo profilo Instagram. Nell’ultima foto pubblicata dall’attrice i follower hanno infatti potuto apprezzare l’immagine in cui esplode tutta la sensualità del suo fisico prosperoso. Floriana si mostra con addosso una tutina grigia che lascia scoperte le sue gambe tornite fasciate da lunghe calze nere. Il vero protagonista della foto è pero il generoso décolleté che non riesce ad essere contenuto dalla scollatura lasciata maliziosamente aperta. I lunghi capelli scuri le ricadono sensuali sul corpo e incorniciano il viso perfetto i cui lineamenti riescono ad essere risaltati dalla scelta del trucco. Labbra carnose e occhi seducenti completano un’immagine capace di sprizzare eros.

Il successo di Floriana Messina

Floriana Messina è conosciuta dal grande pubblico soprattutto grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello. Da quando ha lasciato la casa più spiata d’Italia la bella showgirl ha fatto decisamente tanta strada diventando ultimamente una delle influencer più apprezzate del web. Floriana, complice anche la sua grande passione per la squadra del Napoli, si può spesso ammirare all’interno di programmi sportivi nei quali mette in luce anche una grande professionalità e competenza. Recentemente la Messina, nel corso di una sua intervista al settimanale “Chi” ha confessato di essere stata molto spesso al centro di infuocati corteggiamenti da parte di campioni del calcio.

“All’inizio partono tutti con il classico invito a cena” ha rivelato l’attrice riferendosi alle proposte che le sono state fatte dagli sportivi. A quanto pare infatti Floriana è stata capace di accendere i desideri di giocatori che militano in squadre come Manchester City e Bayern Monaco.