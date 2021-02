Grande Fratello Vip, Francesco Oppini di nuovo nella casa: la reazione di Tommaso Zorzi. Su Cinecittà questa mattina è volato un aereo per l’ex concorrente di questa edizione

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sono due dei concorrenti più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata d’Italia i due si sono conosciuti, voluti bene, si sono legati l’uno all’altro in un modo profondo e viscerale che li terrà uniti per il resto delle loro vite. Sono quasi tre mesi che il figlio di Alba Parietti ha lasciato la casa e Tommaso sente la sua mancanza tutti i giorni, nonostante abbiano avuto modo di vedersi un paio di volte negli ultimi venti giorni.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Alba Parietti entra al Grande Fratello: l’annuncio spiazza tutti

Grande Fratello Vip, aereo per Francesco Oppini su Cinecittà: la reazione di Tommaso Zorzi

Oggi Tommaso ha ricevuto una bella sorpresa dai fans di Francesco. Un aereo con uno striscione che recitava il medesimo messaggio: “Dentro conduce Tommaso e fuori le Oppiners, Francesco ci manchi“. Infatti ieri Tommaso è arrivato in finale e i fans di Oppini hanno trascorso giorni a votare e a fare appelli per questo televoto. Tommaso ha apprezzato tantissimo l’aereo, guardando il cielo con nostalgia dei bei tempi passati nella casa insieme a lui: “Eh, manchi sì, che manca lo dite a me? Sono quasi tre mesi che non lo vedo“.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Tommaso Zorzi: la giacca unisex al Grande Fratello VIP è tendenza Primavera 2021

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Dopo tre mesi di distanza, mancano due settimane alla fine del programma e i due potranno finalmente rivedersi e riabbracciarsi lontani da occhi indiscreti e dalle telecamere.