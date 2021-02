Gerry Scotti in difficoltà: l’aiuto inaspettato di Maurizio Costanzo

Il conduttore di Caduta Libera vive un momento di grande difficoltà. Il giornalista Maurizio Costanzo corre in suo aiuto: ecco come.

Gerry Scotti è, senza ombra di dubbio, uno dei conduttori televisivi più amati di sempre. Tra i suoi programmi cult Caduta libera e The Wall, ma ora sembra essere in seria difficoltà. Di cosa si tratta? L’ex conduttore di Chi vuol essere milionario si è ritrovato a vivere un momento difficile

Sono moltissimi i programmi tv che, a causa del Coronavirus, sono costretti a seguire delle regole ben precise. Tra questi c’è anche Caduta Libera, programma che ha dovuto far fronte a restrizioni molto importanti. Proprio per questo, su Canale 5, in questo periodo vengono mandate in onda soltanto le repliche del quiz a premi.ù

Il sostegno di Maurizio Costanzo a Gerry Scotti

Anche Maurizio Costanzo ha mostrato solidarietà nei confronti di zio Gerry, quando una spettatrice ha mosso delle critiche al conduttore attraverso il giornale Nuovo. Costanzo lo ha difeso, ricordando che sta passando un periodo molto difficile che rende comprensibile il suo sfogo sull’impossibilità di registrare nuove puntate del quiz.

Per fare nuove puntate di Caduta libera bisogna fare dei casting per poter selezionare concorrenti e pubblico.

Un periodo difficile lavorativamente per Gerry che, però, ha potuto consolarsi con l’arrivo della nipotina Virginia. Un nuovo arrivo molto gradito per il conduttore che, di recente, ha anche pubblicato una foto dove appare insieme alla sua nipotina mentre sono a passeggio.

Gerry in un’intervista si è autodefinito un nonno presente e pieno di attenzioni: “Appena posso me la spupazzo e me la godo anche se quando sono così piccoli il rapporto è piuttosto animalesco. Di sicuro però evito di farle i versi scemi che fanno certi adulti ai bambini, mai capita quella cosa”.