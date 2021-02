L’inaspettato gesto di Tommaso Zorzi che spiazza Giulia Salemi in lacrime

Il rapporto tra i due sembrava essersi congelato per sempre eppure nel post puntata tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi è accaduto qualcosa di inaspettato

Al Grande Fratello Vip ha tenuto banco nelle ultime settimane il rapporto tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. Quella che inizialmente era stata presentata come una salda amicizia lunga sei anni è stata poi definita come superficiale conoscenza, e gli scontri all’interno della casa si sono fatti sempre più accesi. L’ultimo, il più forte, quello di venerdì scorso che si è concluso con il tentativo da parte di Tommaso di abbandonare la casa dopo le dure parole che Giulia gli aveva rivolto. I giorni successivi i due non si sono rivolti parola ma la puntata di ieri sembra aver messo un punto definitivo a questo astio.

Il gesto inaspettato di Tommaso Zorzi, Giulia Salemi in lacrime

Nel corso della puntata che ha visto Tommaso Zorzi essere proclamato terzo finalista di questa edizione, Giulia Salemi si è ritrovato a essere nominata dalla maggior parte dei concorrenti e questo l’ha portata a crollare in un forte pianto. La giovane influencer soffre di non essere riuscita a creare amicizia solide all’interno del programma, sebbene i suoi coinquilini ribadiscano si tratti di un gioco e ormai giunti agli sgoccioli le nomination siano tutto fuorché attacchi personali.

Al termine della serata Giulia è stata raggiunta proprio dai suoi compagni che hanno sottolineato di non avere nulla contro di lei. Chiaramente dispiaciuti per questa votazione di massa le si sono avvicinate anche persone con le quali aveva avuto degli scontri nelle ultime settimane come Stefania Orlando e Tommaso. Quest’ultimo vedendola così disperata non è riuscito a trattenersi e si è avvicinato per abbracciarla. “Ti prego non fare così, non ti posso vedere così. Ho un cuore anche io, piccolo ma ce l’ho“, scherza il giovane.

Tommaso ribadisce di voler mettere una pietra sopra a tutto quello che è accaduto, “Non ti ho nominato stasera perché per me è finita qua“, le confessa. Giulia, visibilmente emozionata, contraccambia l’abbraccio ribadendo quanto sia stata male per questo distacco e di voler ritrovare il sorriso che ha perduto negli ultimi tempi.

Mancano solo tredici giorni alla finale e i concorrenti sembrano voler passare gli ultimi momenti in casa in serenità. Riusciranno in questa impresa?