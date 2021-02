GF Vip, Rosalinda Cannavò e la confessione spinta su Zenga

È scoppiato l’amore tra Rosalinda e Andrea, ieri sera una notte di baci passionali e abbracci, poi le parole di lei: “Il cuore mi batte a mille”

Quest’anno il Grande Fratello Vip sarà ricordato per essere quello più lungo in termini temporali ma anche per il quantitativo di coppie nate tra le mura della casa. Infatti, gli ultimi a sbocciare sono stati Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, un sentimento, il loro, nato in sordina visto che l’attrice siciliana è fidanzata da 10 anni con Giuliano.

Nel corso della puntata serale di ieri sera, sono state mostrate le immagini che vedevano i due giovani sempre più vicini sia con abbracci che con baci, ed una Rosalinda decisa a seguire la propria felicità lontana ora dal vecchio fidanzato.

E proprio quest’ultimo ha lanciato una diffida alla ragazza da parte del suo avvocato per essere continuamente nominato nella trasmissione, una notizia comunicata dallo stesso Signorini in diretta a tutti i concorrenti.

Rosalinda Cannavò si lascia andare a parole dolci per Andrea

A dodici giorni dalla fine del programma quindi è scattato il bacio passionale sotto le coperte tra Rosalinda e Andrea, un risvolto quanto mai sperato da tutti a casa. Lei non ha voluto commentare sulla scelta dell’ex di mettere di mezzo gli avvocati a conclusione della loro storia, ma ha scelto di viversi la relazione con Zenga nel pieno delle sue facoltà emotive.

Ieri Rosalinda però non ha tenuto per sé quello che prova per lui e ne ha parlato direttamente in confessionale: “Quando ho guardato Andrea negli occhi ho provato sensazioni che non riesco a descrivere, il cuore batteva a mille“, confessa.

Eppure tra gli inquilini c’è chi non è felice di questo avvicinamento, ovvero Dayane che nonostante tutto è stata l’ultima a sapere che tra i due c’era qualcosa di più che una semplice amicizia, allontanata dalle discussioni dei coinquilini dopo il lutto per la morte del fratello.