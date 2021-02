Avete mai mangiato la sbriciolata di patate? Giallo Zafferano ci insegna come prepararla con il ripieno di salsiccia e aromi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giallozafferano (@giallozafferano)

Quando vogliamo svuotare il frigo oppure preparare qualcosa di estremamente sfizioso e appagante per occhi e palato, ci fiondiamo subito su torte salate oppure sandwich improvvisati. E se invece preparassimo con gli stessi ingredienti una sbriciolata di patate e salsiccia?

La base è quella di sempre, quella che tutti noi conosciamo con le patate gratinate alla base del piatto, morbida all’interno e con una piacevole crosticina esterna, ma questa volta gli chef di Giallo Zafferano hanno optato per un ripieno diverso, ancora più interessante.

Salsiccia rosolata in padella e fettine di mozzarella di bufala che sciogliendosi renderanno il tutto filante e irresistibile per un pranzo o cena che piacerà davvero a tutti in casa. La sbriciolata di patate può essere servita come piatto unico, da portare a lavoro oppure per arricchire alcuni antipasti un po’ poveri.

LEGGI ANCHE —>>> Benedetta Fatto in casa, la ricetta della pizza in teglia alta e soffice – VIDEO

Sbriciolata di patate e salsiccia, ingredienti e procedimento

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giallozafferano (@giallozafferano)

LEGGI ANCHE —>>> Pizza fatta in casa: tutto quello che devi evitare quando prepari l’impasto

Il procedimento è più semplice di ciò che si crede, serve poca manualità ed il risultato è garantito anche per i cuochi provetti. Vediamo come prepararla.

Patate rosse 600 g⁠

Uova 1⁠

Grana Padano Dop 100 g⁠

Amido di mais (maizena) 200 g⁠

Sale fino q.b.⁠

Pepe nero q.b.⁠

Salsiccia 360 g⁠

Mozzarella di bufala 550 g⁠

Vino bianco 50 g⁠

Scalogno 1⁠

Rosmarino 1 rametto⁠

Per realizzare la sbriciolata di patate e salsiccia come prima cosa bisogna cuocere le patate e farle freddare in una ciotola. Nel frattempo preparare il ripieno, tritare lo scalogno e soffriggerlo leggermente nell’olio assieme alla salsiccia precedentemente pulita del suo budello e tagliata a tocchetti con il rosmarino. Quando sarà ben dorata sfumate con il vino bianco senza coperchio.

Salate, pepate e lasciate evaporare bene il vino, quindi spegnete il fuoco e tenete da parte. Schiacciare con lo schiacciapatate i tuberi ormai freddi e aggiungere nella ciotola metà della dose di grana grattugiato, il sale e il pepe.

Unite anche l’uovo intero e lavorate il tutto con le mani fino ad ottenere un composto omogeneo. Rivestite con carta forno una tortiera del diametro di 24-28 cm di diametro e versate metà dell’impasto al suo interno. Potete aiutarvi con il dorso delle mani per schiacciare il composto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Adagiate la mozzarella sulla base appena assestate, incorporate anche la salsiccia e ricoprite con l’impasto di patate rimanente sbriciolandolo come fosse sabbia. Condite con un filo di olio e insaporite con un pizzico di pepe. Aggiungete il resto del formaggio in superficie e cuocete in forno statico preriscaldato a 200° per 20 minuti e poi alzata a 240° per i restanti 20 minuti.