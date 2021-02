Gli arachidi, quali benefici per l’organismo e come usarli in cucina

Li conosciamo soprattutto perché ci vengono serviti con l’aperitivo o perché gli americani ne spalmano il burro sui toast. Stiamo parlando degli arachidi, un piccolo frutto secco dal sapore delicato ma ricchissimo di proprietà benefiche per l’organismo. Basti pensare che gli arachidi sono dei potenti antiossidanti e grazie al coenzima Q10 sono un metodo contro il mal di testa.

In questo articolo ti spiegheremo cosa sono gli arachidi e dove nascono. Non solo. Vedremo insieme quali sono le sue caratteristiche principali e quali sono i benefici che apporta all’organismo un consumo equilibrato di arachidi. Infine, ti daremo anche qualche piccola e simpatica idea per usarli in cucina.

Gli arachidi, quali sono i benefici che apportano questi frutti?

I semi di arachide sono dei piccoli frutti dai quali viene estratto un olio che viene usato per friggere, viene fatta una pasta spalmabile o vengono anche consumati semplicemente tostati e salati.

Nonostante abbiano un sapore veramente gustoso e siano perfetti per arricchire aperitivi e stuzzichini, gli arachidi sono dei frutti molto ricchi di sostanze nutritive e proprietà benefiche per l’organismo.

Oltre ad essere una grande fonte di proteine, gli arachidi contengono niacina cioè due molecole che contribuiscono alla buona salute del cervello e alla circolazione del sangue.

Inoltre, secondo recenti studi, gli arachidi sono molto ricchi di antiossidanti dunque utili a prevenire l’invecchiamento delle cellule.

Infine, la presenza del coenzima Q10, presente anche nel pesce azzurro e negli spinaci, è molto utile alla cura del mal di testa.

Gli arachidi nelle diete dimagranti, ecco come usarli

Gli arachidi sono dei frutti secchi molto calorici. Questo è bene saperlo. Tuttavia, se correttamente inseriti in una dieta ipocalorica, gli arachidi possono contribuire al mantenimento del pesoforma.

Per esempio, alcuni biologi nutrizionisti o anche i dietologi consigliano di usare una manciata di arachidi come spuntino tra un pasto e l’altro perché spezzano la fame favorendo il senso di sazietà.

Se stai seguendo un regime alimentare controllato ti consigliamo di usare gli arachidi per arricchire le tue insalate o in alternativa potresti usare la granella di noccioline a colazione insieme con uno yogurt greco magro e della frutta fresca.

Gli arachidi in cucina, ecco le golose alternative dolci e salate

Quando parliamo di arachidi pensiamo immediatamente all’olio per friggere o al burro di arachidi. Eppure con gli arachidi non solo si possono fare dei dolci stupendi ma è anche possibile realizzare molti piatti dal sapore intenso.

Come prima cosa con le “noccioline” si possono realizzare delle ottime panature da usare per gratinare il pesce o le verdure oppure per fare delle cotolette di manzo con panatura di arachidi croccanti.

Inutile dire che gli arachidi sono anche ottimi da usare in pasticceria. Con le noccioline si possono fare dei biscotti ma anche dei golosi dolci al cucchiaio.

Attenzione al consumo di arachidi: ecco le calorie e i valori nutrizionali

Ecco fino adesso ti abbiamo parlato di quanto siano buoni gli arachidi, ti abbiamo mostrato tutti gli usi che ne puoi fare e ti abbiamo anche spiegato quali siano le virtù di questi piccoli semi che sono dei veri e propri scrigni di benessere.

Tuttavia, è bene che tu stia attento/a nel consumo di arachidi e di frutta secca in genere perché si tratta di alimenti molto calorici. Ti basti pensare che 100 grammi di arachidi contendono 567 calorie.

Il nostro consiglio è dunque quello di rivolgerti al tuo dietologo o nutrizionista che si occuperà di inserirli in un regime alimentare equilibrato.

