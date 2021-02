Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 16 febbraio: il segreto su Federico

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 16 febbraio: Marta fa la conoscenza dei suoi nipoti, ma manca qulcuno all’appello.

Marta è tornata in città. Il ritorno della ragazza sconvolge gli equilibri di casa Conti proprio nel momento in cui Vittorio e Beatrice avevano deciso di cedere ufficialmente all’attrazione reciproca. Stefania esce con Pietro, ma pensa a Federico, il quale sta cominciando ad intessere una strana relazione con Ludovica Brancia. Nel frattempo al Paradiso è quasi Carnevale. Silvia è impegnata in un progetto e cerca di coinvolgere anche il magazzino con a capo Vittorio Conti.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 16 febbraio: Beatrice cerca casa

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che Marta si ricongiungerà alla sua famiglia ed avrà modo di incontrare per la prima volta il nipote Pietro. I due si piaceranno fin da subito e getteranno le basi per una sincera amicizia. Nel frattempo Beatrice sarà sempre più turbata dai recenti sviluppi del rapporto con Vittorio e mediterà di cambiare casa. Per quanto riguarda Umberto ed Adelaide, i due riaccoglieranno Marta a braccia aperte, ma si guarderanno bene dal rivelarle la verità sulla paternità di Federico… potrebbe essere davvero troppo da sopportare.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Federico e Ludovica continueranno a frequentarsi, mentre dipendenti del Paradiso organizzeranno una recita con Armando come regista e Agnese come costumista. I due si ritroveranno dunque a lavorare a stretto contatto.

