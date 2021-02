Incidente domestico per Federica Panicucci: “Poteva andarmi peggio”

Incidente domestico per Federica Panicucci, la conduttrice spiega cos’è successo ma ammette: “Poteva andarmi peggio”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Momento delicato per Federica Panicucci, l’amata conduttrice di Mattino Cinque si è resa involontariamente protagonista di un incidente domestico che l’ha vista coinvolta nella giornata di ieri. Già stamattina il pubblico durante il programma, aveva notato delle strane fasciature che le interessavano cinque dita, tre da una mano e due dall’altra. Un’immagine che ha subito catturato l’attenzione tanto che gli ospiti in studio, nella specie Raffaello Tonon il quale ha chiesto cosa fosse successo. La conduttrice ha solamente risposto che trattavisi di un incidente domestico e nient’altro. Anzi, scusandosi per la poco eleganza ma sarà costretta a tenere le fasciature per un paio di giorni. L’ospite ha comunque chiosato di essere una donna molto elegante.

LEGGI ANCHE –> Alba Parietti entra al Grande Fratello: l’annuncio spiazza tutti

Federica Panicucci spiega l’incidente sui social

LEGGI ANCHE –> Tommaso Zorzi: la giacca unisex al Grande Fratello VIP è tendenza Primavera 2021

Proprio un’ora fa sui social Federica Panicucci ha spiegato in più storie a sequenza tutto quello che le è capitato: nella giornata di ieri per spostare la griglia per pulirla aveva dimenticato che era stata utilizzata per cuocere i cibi e quindi era ancora incandescente procurandosi delle ustioni che hanno coinvolto entrambe le mani in quanto la griglia era pesante. Prestato il primo soccorso, grazie al compagno presente con lei al momento dell’incidente, si sono recati in farmacia che le hanno fornito tutto l’occorrente per medicarsi. Federica Panicucci coglie l’occasione del triste evento per invitare comunque a prestare attenzione perché gli incidenti sono dietro l’angolo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mattino 5 (@mattino5tv)

E ne approfitta altresì per ringraziare le tantissime persone che con messaggi e altro hanno chiesto cosa le fosse accaduto mandando loro un caloroso bacio.