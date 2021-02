La noce macadamia è il frutto di un albero tropicale molto ricca di proprietà e benefici per la salute dell’organismo.

In questo articolo ti spiegheremo cosa sono le noci macadamia e da dove provengono. Non solo. Vedremo insieme quali sono le loro caratteristiche principali e quali sono i benefici che apporta all’organismo un consumo equilibrato di noci macadamia. Infine, ti daremo anche qualche piccola e simpatica idea per usarli in cucina.

Le noci macadamia, quali sono i benefici che apportano all’organismo?

La noce macadamia è stata scoperta dagli aborigeni circa mezzo secolo fa poi importata nel vecchio continente dai coloni europei.

Oggi la noce macadamia è coltivata e commercializzata alle isole Hawaii anche se esistono altri tipi di noce macadamia di minor pregio coltivate in Sudafrica, nella Costa Rica, in Brasile e in California.

Si tratta di un frutto molto oleoso dal sapore dolce e delicato molto ricco di minerali, carboidrati, calcio, fosforo, proteine e vitamine A, B1 e B2.

L’olio che viene estratto dalla noce macadamia viene usato per friggere ma è anche usato dall’industria cosmetica per realizzare trucchi e creme.

Le noci macadamia in cucina, ecco come usarle

La noce macadamia grazie al suo sapore dolce e delicato è un frutto oleoso molto versatile in cucina. Infatti è possibile realizzare sia piatti dolci come torte, biscotti o dolci al cucchiaio che piatti salati.

Se stai seguendo una dieta a ridotto contenuto calorico è meglio che sia il tuo nutrizionista o dietologo di fiducia a consigliarti le quantità.

Tuttavia, con la granella di noci macadamia puoi fare delle delicatissime panature oppure con la farina puoi realizzare biscotti, torte o anche creme.

Attenzione al consumo di noci macadamia: ecco le calorie e i valori nutrizionali

Fino a questo momento ti abbiamo spiegato quanto siano deliziose le noci macadamia, ti abbiamo mostrato tutti gli usi che ne puoi fare e ti abbiamo anche spiegato quali siano le virtù di questi piccoli semi oleosi che vanno consumati con attenzione e parsimonia.

Questo perché si tratta di frutti molto calorici e ricchi di olio ma che contengono anche acido palmitoleico che secondo gli esperti ha un effetto positivo sull’accelerazione del metabolismo.

Tuttavia, le noci macadamia sono molto caloriche. Infatti, questo seme oleoso contiene circa 700 calorie ogni 100 grammi di prodotto.

Il nostro consiglio è dunque quello di rivolgerti al tuo dietologo o nutrizionista che si occuperà di inserirli in un regime alimentare equilibrato.

