Laura Cremaschi, un sogno ad occhi aperti. Curve mozzafiato, in bikini fa vedere tutto – FOTO

Anche se non è più estate i ricordi viaggiano a gran velocità e Laura Cremaschi ha voluto condividere una foto dell’estate scorsa che la ritrae in costume

Un buon martedì grasso coi fiocchi quello che manda ai fan la bellissima Laura Cremaschi direttamente dalla sua pagina Instagram da 1milione di follower.

Per lei si avvicina il momento in cui ci sarà la nuova messa in onda delle puntate da poco registrate di “Avanti un altro”, ma mentre attende, continua a studiare psicologia online assieme all’amica e collega Claudia Ruggeri, anche se in piena pandemia gli esami non si bloccano. Ma anche i ricordi all’estate, visto l’ultimo scatto sensuale condiviso nel feed social della modella.

Laura Cremaschi fa sognare i fan. Indossa un bikini da urlo

“Love me or hate me…both are in my favor…if you love me, I’ll always be in your heart… if you hate me, I always be in your mind 😈 (W.Shakespeare)”. Laura Cremaschi si butta sul letterato per lanciare il messaggio di oggi a corredo dello scatto appena condiviso sulla sua pagina Instagram.

“Se mi ami sono nel tuo cuore mentre se mi odi sono nella tua mente”. In ogni caso lei resta impressa negli occhi di chi la osserva, bellissima con delle curve mozzafiato che nell’ultimo scatto sono valorizzate e messe in mostra da uno stretto bikini.

Bacino all’indietro e fianchi stretti, la mano sinistra è appoggiata dietro la testa, un movimento del busto che la fa sporgere prepotentemente in avanti anche con l’addome da cui emerge il seno sodo e poco coperto dal reggiseno.

La foto è in bianco e nero, un tripudio alla sua femminilità che tanto è osannata dai fan che la seguono sui social e ne apprezzano le fattezze. Oltre 10mila like per lei in poche ore.

