Le Iene, presenti Pucci e Savino. La Marcuzzi: “Sono io la Pupa” e si spoglia

Le Iene, 20 anni di Alessia Marcuzzi: la conduttrice mentre scherza fa un grandissimo regalo ai telespettatori.

Il grande ritorno de ‘Le Iene’: questa sera, infatti, è in onda il programma amatissimo dai telespettatori italiani. A guidare la puntata ci pensano Alessia Marcuzzi, Nicola Savino e le voci della grandissima Gialappa’s Band. Il pubblico italiano attendeva con trepidazione questo momento: i servizi e le inchieste del programma sono sempre interessantissimi.

Questa mattina, l’account ufficiale de ‘Le Iene’ ha condiviso un post incredibile: la collaborazione con Alessia Marcuzzi va avanti ormai da 20 anni. La splendida conduttrice indossa per il ritorno in onda del programma un vestito meraviglioso e scosciato. Come se non bastasse, durante le prime battute, è stata anche protagonista di un divertente e piccante momento.

Il ritorno de ‘Le Iene’: la Marcuzzi sorprende tutti

Alessia Marcuzzi sta incantando tutti in questa puntata incredibile de ‘Le Iene’. La romana indossa un vestito alquanto scosciato: le sue splendide e chilometriche gambe mandano letteralmente in estasi i telespettatori. Ad inizio trasmissione, c’è stata anche una scenetta alquanto piccante. Dopo lo “spogliarello” di Pucci e di Savino, la 48enne ha esclamato una frase eloquente. “Sono io la pupa”, e si è subito spogliata.

Durante lo “spogliarello”, il reggiseno della 48enne ha fatto girare la testa a tutti coloro che stavano guardando. Inizio bomba per lo storico programma ideato da Davide Parenti. Stando alla programmazione, c’è anche un’ottima notizia per i fan. A partire dal prossimo marzo tornerà il doppio appuntamento settimanale per Le Iene.

La splendida conduttrice, anche sui social network, è una bomba sexy: lo scatto in costume condiviso un paio di settimane fa fece velocemente il giro del web.