Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta, incitamento all’odio per Zorzi e Orlando: è bufera. Sono trascorsi diversi giorni da quando la concorrente è stata eliminata dalla casa

Maria Teresa Ruta è stata una protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip. Negli ultimi mesi è stata un po’ nel mirino dei fans del programma perché avevano cominciato a notare un po’ tutti che si esponeva poco, che parlava alle spalle dei suoi amici e che nascondeva tante sue verità dietro alle battute che non facevano ridere ai suoi compagni di viaggio.

Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta: il marito Roberto e il video su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Zapp (@roberto.zapp)

Maria Teresa nella casa aveva detto di non avercela con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, che negli ultimi tempi avevano cominciato a dubitare di lei, ma uscendo ha lasciato likes in giro e commenti con delle frecciatine velate nei loro riguardi. E, dopo il confronto di ieri sera, suo marito Roberto ha pubblicato un video di 30 minuti dove ha raccolto tutti i momenti in cui Tommaso e Stefania parlavano di lei. “Dovremmo pubblicare una saga di cattiverie che Maria Teresa ha detto su di loro negli ultimi cinque mesi e che non sono state mostrate, ma non lo facciamo perché l’odio non va fomentato così” scrivono i fans, increduli.

Sui social è scoppiato il caos dopo questo filmato pubblicato da Roberto: Tommaso e Stefania verranno informati nella casa?