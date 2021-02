Maurizio Costanzo torna alla Rai, messaggio di un collega: “Un abbraccio”

Maurizio Costanzo torna alla Rai? Quali sono le novità? Cosa andrà a condurre? Scopriamo insieme tutti i dettagli del re dei presentatori

Siete pronti a seguire Maurizio Costanzo alla Rai? Il grande conduttore è pronto a cambiare rotta e a trasferirsi sul canale 1 con una nuova edizione del programma S’è fatta notte. Si tratta di una trasmissione in terza serata ambientata in un finto bar all’ora di chiusura e con luci soffuse. Il big è accompagnato sempre da un collega. La prima puntata andrà in onda questa sera e qualcuno ha già mandato un in bocca al lupo al conduttore.

Maurizio Costanzo alla Rai: di chi è il messaggio?

Alberto Matano, alla guida di La vita in diretta, ha voluto mandare un grande in bocca al lupo al suo collega Maurizio Costanzo. Così alla fine della puntata di ieri ha affermato: “Gli mando un grande abbraccio perché torna, con la quindicesima edizione, a mezzanotte e quarantacinque su Rai1, con S’è fatta notte”. Per tutti, a prescindere dalla distribuzione televisiva, Costanzo è un maestro da seguire nella vita e nel lavoro. Insieme a sua moglie Maria De Filippi sono una coppia unica a livello lavorativo e non solo. Un vero e proprio punto di riferimento del mondo del giornalismo, della televisione, della radio e dello spettacolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da trapaluca (@trapaluca)

Non ci resta che sintonizzarci su Rai 1 per scoprire le novità della nuova edizione di S’è Fatto notte. E voi siete pronti?

