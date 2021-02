Michela Quattrociocche: occhi magnetici e labbra da baciare (FOTO)

Avete visto Michela Quattrociocche? L’attrice di Scusa ma ti chiamo amore stravolge con la sua bellezza i fan e su Instagram esplodono like

L’abbiamo vista nei panni di Niky in Scusa ma ti chiamo amore e Scusa ma ti voglio sposare, la sua prima esperienza è stata tra le braccia di Roul Bova e per questo è stata invidiata da molte ragazze dell’epoca. Oggi è un’attrice affermata e una mamma meravigliosa, su Instagram è seguita da quasi cinquecento mila follower. Stiamo parlando di Michela Quattrociocche che con i suoi occhi da cerbiatto ipnotizza chiunque la guardi. Una meraviglia!

LEGGI ANCHE>>>Michela Quattrociocche distesa su un divanetto, le gambe nude e lo sguardo perso-FOTO

Michela Quattrociocche: occhi o labbra, che preferite?

LEGGI ANCHE>>>Michela Quattrociocche meravigliosa in primo piano, occhi incantevoli e sguardo ipnotico – FOTO

Per Michela Quattrociocche gli anni non sembrano passare, da quando l’abbiamo conosciuta è sempre la stessa. Il suo sorriso timido e quegli occhioni dolci la rendono unica e meravigliosa. Su Instagram, nella sua ultima foto mostra un primo piano che tutti vorrebbero: sguardo magnetico e labbra da baciare. E voi cosa preferite?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche)

Il rosa le sta d’incanto e con quel trucco naturale mette ancora più in risalto le sue qualità. C’è chi però ha notato qualcosa. Per molti infatti la Quattrociocche è troppo magra e i suoi zigomi sembrano essere spariti. Cosa è successo?

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche)

Senza dubbio la donna è ancora una delle attrici più in voga del momento e i fan impazziscono per lei: “Bellissima” commenta qualcuno, “Splendida” aggiunge un altro utente; “Bellissima creatura” scrivono ancora. La rivedremo preso in televisione? Non ci resta che aspettare.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL 15 FEBBRAIO 2021 GUARDA IL TG DI YESLIFE