Mondiali Sci: oro per l’Italia con Marta Bassino nel parallelo

L’Italia conquista il suo primo oro nei Mondiali di Sci a Cortina grazie a Marta Bassino che nel parallelo sale sul gradino più alto del podio

Dopo diversi errori e infortuni l’Italia finalmente riesce ad ottenere il suo primo oro nei Mondiali di Sci che si stanno tenendo a Cortina. L’azzurra Marta Bassino, grazie alla sua tenacia e ad un pizzico di fortuna, è riuscita a conquistare la medaglia più ambita per il parallelo condividendo il podio con l’austriaca Liensberger. La piemontese era riuscita a superare le qualificazioni grazie ad un solo centesimo è riuscita ad arrivare agli ottavi dominando sulla Meta Hrovat. Giunta ai quarti la Bassino è stata costretta a scontrarsi con l’azzurra Brignone superandola e a recuperare 48 centesimi nella semifinale contro Tessa Worley. Un’impresa che le è riuscita anche grazie al fatto che lo slalom di ritorno si è tenuto su una pista rossa, più veloce della blu, motivo per cui è riuscita a rimontare e qualificarsi pari merito con l’atleta francese.

L’oro nei Mondiali di Sci conquistato da Marta Bassino

Solo le singolarità del regolamento le hanno permesso di raggiungere la finale dove ha incontrato Katharina Liensberger. Le stesse circostanze verificatesi nella semifinale, con una rincorsa dell’azzurra e un pari merito, si sono ripresentate a Marta Bassino anche nello scontro per la conquista del gradino più alto del podio. In questo caso però per le due atlete che si sono scontrate nella finale, si è deciso di assegnare l’ambita medaglia d’oro ex equo. Per la sciatrice piemontese arriva contro Katharina Liensberger quindi la vittoria che tutta l’Italia sportiva stava attendendo dall’inizio di questi Mondiali.

L’azzurra adesso può prepararsi al gigante di giovedì prossimo con una maggiore tranquillità forte del grande risultato ottenuto nel parallelo. La francese Tessa Worley ha conquistato invece il bronzo battendo nella finalina l’americana Paula Moltzan.

