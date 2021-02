Le noci pecan sono dei frutti secchi dal sapore dolciastro molto ricche di proprietà benefiche per la salute dell’organismo.

In questo articolo ti spiegheremo cosa sono le noci pecan e quali sono i benefici che può trarne l’organismo dal consumo di noci pecan in una dieta bilanciata e variegata. In più, ti daremo anche qualche consiglio utile per usare le noci pecan in cucina e preparare dei piatti gustosissimi sia salati che dolci.

Le noci pecan, quali sono i benefici che apportano questi frutti?

Le noci pecan sono dei frutti che crescono su un albero originario del Nord America. Questo frutto fa parte della categoria dei frutti secchi ed è molto simile nella forma e nel sapore alla noce.

Questo frutto, al contrario della noce però, è stati coltivato in un primo momento intorno alla metà dell’ottocento e a questa specie appartengono circa 500 varietà.

Al contrario dell’albero di noce che conosciamo ormai da moltissimo tempo, l’albero di noce pecan nelle zone tropicali e in climi caldo-umidi, oppure occidentali, che resistono meglio alla siccità.

Veniamo adesso ai benefici che apporta all’organismo questo meraviglioso frutto secco. Come prima cosa dobbiamo dire che è il più calorico tra i frutti secchi ed è per questo motivo che va consumato con molta attenzione e dietro il consiglio esplicito di un dietologo o nutrizionista.

La noce pecan è costituita da grassi monoinsaturi, fibre, minerali e vitamine. L’assunzione di questi frutti aiuta a combattere il colesterolo cattivo.

Attenzione al consumo di noci pecan: ecco le calorie e i valori nutrizionali

Come ti abbiamo già detto, le noci pecan sono dei frutti molto calorici. Anzi, si tratta di quelli con un più alto valore calorico tra i frutti secchi.

Infatti, devi sapere che 100 grammi di noci pecan contengono 620 calorie. Questo non vuol dire che tu non debba assolutamente consumare questo frutto se ti piace.

Quello che vogliamo dire è che è meglio farsi consigliare dal proprio nutrizionista o dietologo di fiducia e farsi inserire questo alimento in un regime alimentare controllato e soprattutto equilibrato.

