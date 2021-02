Pancake Day: oggi la festa del dolce sempre più apprezzato dagli italiani

Una giornata dedicata al pancake. Il martedì grasso coincide con l’omaggio alla festa di questa prelibata preparazione.

Il pancake conquista il mondo. E oggi è la giornata dedicata a questa preparazione. Tipiche frittelle americane e anglosassoni sono spopolate nel mondo diventando anche in Italia sempre più un trend. Complice il periodo di lockdown e la possibilità di trascorrere più tempo ai fornelli, gli italiani cucinano sempre di più questa ricetta. Dalla colazione, al brunch alla merenda, è una soluzione golosa e ottimale. E le ricerche su google ne sono una testimonianza. I pancake sono tra i top ten dedicati ai “come fare”. Questi dolci assomigliano alle nostre crespelle, alle crepe francesi e ai dorayaki giapponesi.

Se basta farina, latte, uova, un pizzico di sale e zucchero per crearli, è necessario prestare attenzione nella fase di preparazione per azzeccare la giusta cottura e consistenza. Sul web spopolano tutorial e articoli su come preparli. La loro diffusione è talmente capillare tanto che è stato istituito un giorno in loro onore.

Pancake per tutti: il nuovo prodotto firmato Mulino Bianco

Proprio il 16 febbraio si celebra il pancake day che quest’anno coincide con il martedì grasso. Questa festa è nata in Inghilterra a seguito di una leggenda. La storia narra di una signora del Regno Unito che, mentre cucinava i pancake, sentì suonare le campane. Nella preoccupazione di tardare in chiesa uscì all’istante con indosso il grembiule e la padella in mano. Nel tragitto i pancake continuarono a cuocere e la signora, per evitare che bruciassero, li face saltare. Proprio da questa leggenda nasce la celebrazione e i Pancake Race. Si tratta di competizioni in i concorrenti si sfidano correndo con una padella sulla quale è posto un pancake.

Per ora le gare non sono ancora approdate in Italia. Ma intanto l’hastag #pancakeday va virale e secondo uno studio condotto da Nielsen e Barilla gli italiani sono conquistati da questa preparazione. La maggior parte delle famiglie preferisce consumarla come colazione soprattutto nel weekend. Proprio in occasione della celebrazione Mulino Bianco ha lanciato un nuovo prodotto sul mercato.

Le classiche confezioni gialle del marchio questa volta non contengono biscotti ma pancake, da gustare caldi con la guarnizione che più si preferisce.

