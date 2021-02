Pesanti critiche per L’Eredità, Vittorio Feltri accusa: “È un grande imbroglio”

La trasmissione L’Eredità è stata attaccata dal giornalista Vittorio Feltri sui social a seguito della puntata di ieri.

Il programma televisivo L’eredità è un grande imbroglio. Chi prepara i quesiti deve essere quantomeno ubriaco. Cosa cazzo c’entrano le farfalle con l’albero e il salmone. Andate a cagare. — Vittorio Feltri (@vfeltri) February 15, 2021

Pesanti parole sono state rivolte nei confronti de L’Eredità. A prendere di mira il programma di Flavio Insinna il giornalista Vittorio Feltri. Dopo la puntata di ieri sera su Twitter Feltri ha pubblicato un post di critica in particolare nei confronti del gioco della Ghigliottina. In questa parte finale del programma il concorrente deve individuare una parole legata ad altre.

Senza troppi rigiri, il giornalista è andato dritto al punto attaccando la sessione di gioco avvenuta ieri sera. Feltri critica un quesito posto sul finale della puntata rivolgendo pesanti commenti nei confronti degli autori. In particolare si scaglia infatti contro la scelta di legare la parola farfalla con albero e salmone.

“Il programma L’Eredità è un grande imbroglio. Chi prepara i quesiti deve essere quanto meno ubriaco”, le affermazioni taglienti del giornalista.

Gli utenti del social si sono scatenati nei commenti. C’è chi ha difeso la scelta del programma di Insinna e chi invece ha convenuto con Feltri del legame flebile tra i termini. “Condivido su tutta la linea. Collegamenti al limite del cervellotico, senza senso e accade sempre più spesso”, afferma un utente.

Perde alla ghigliottina: Insinna consola finalista

Nella puntata di ieri sera neanche la finalista Chiara è riuscita ad azzeccare le parole tanto da farsi sfuggire il montepremi da 230 mila euro. Da albero, a farina, a stomaco per giungere a salmone e azzurre. La concorrente prova a risolvere l’enigma con il termine rosa.

Ma la soluzione era farfalle. Pianto immediato per Chiara che ha visto sfumare la possibilità di vittoria. Insinna l’ha confortata con dolcezza. “Non piangere Chiara, ti prego. Non rendere tutto ancora più delicato e doloroso per me”, le parole del conduttore.

Poi i complimenti sul suo ottimo percorso che ridono il sorriso alla donna.

